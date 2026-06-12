Những tín hiệu cho thấy smartwatch đã hết vòng đời sử dụng

Bất chấp phải đối mặt với sự cạnh tranh từ nhiều đối thủ khác, không chỉ trong lĩnh vực smartwatch mà còn ở mảng sức khỏe và thể dục, Apple Watch vẫn là sản phẩm dẫn đầu thị trường smartwatch. Thành quả này đến từ lòng tin của khách hàng, mặc dù thiết kế của sản phẩm chưa có nhiều thay đổi và thời lượng pin vẫn là một điểm yếu.

Những chiếc smartwatch có vòng đời sử dụng và cần thay thế ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Nhưng giống như mọi thiết bị điện tử, smartwatch cũng có "tuổi thọ" và cần phải được thay thế. Nhưng đâu là thời điểm thích hợp để nâng cấp smartwatch? Dưới đây là những tín hiệu chính mà người dùng nên cân nhắc thay đổi sản phẩm.

Không còn nhận được cập nhật phần mềm

Mặc dù Apple cho phép sử dụng cùng một phần mềm trên nhiều model Apple Watch, nhưng một số tính năng quan trọng như đo điện tâm đồ (ECG) không có trên Apple Watch SE. Khi smartwatch không còn nhận được các bản cập nhật, việc sử dụng nó có thể trở nên hạn chế.

Hạn chế này không chỉ xảy ra với Apple mà còn với các thương hiệu khác như Google hay Samsung. Nếu smartwatch không còn tương thích với các ứng dụng và lối sống hiện tại, có thể đã đến lúc xem xét một chiếc smartwatch mới.

Thay đổi hệ sinh thái hoặc thương hiệu

Nếu cân nhắc chuyển từ iPhone sang Android hoặc ngược lại, hãy lưu ý rằng Apple Watch chỉ hoạt động với iPhone, mặc dù chúng có thể hoạt động độc lập. Trong khi đó, các thiết bị Wear OS có thể kết nối với iPhone nhưng trải nghiệm sẽ bị hạn chế. Nếu chuyển sang điện thoại Android, người dùng sẽ cần phải bán hoặc tặng chiếc Apple Watch của mình cho người dùng iPhone khác.

Những chiếc Apple Watch sẽ chỉ làm việc với iPhone ẢNH: K. VĂN

Thời lượng pin giảm sút

Sau một thời gian sử dụng, pin của smartwatch sẽ bị xuống cấp, vốn là một điều khá bình thường. Các mẫu smartwatch khác nhau có thời lượng pin khác nhau, từ 18 giờ cho Apple Watch SE đến 15 ngày cho một số mẫu Garmin. Nếu nhận thấy mình phải sạc pin thường xuyên hơn, có thể đã đến lúc người dùng cần tìm kiếm một chiếc smartwatch mới.

Smartwatch bắt đầu hao mòn và hư hỏng

Thời gian là kẻ thù lớn nhất của bất kỳ thiết bị nào và smartwatch không phải là điều ngoại lệ. Chúng bị ảnh hưởng bởi bụi, nước và môi trường, dẫn đến sự hao mòn. Màn hình có thể bị trầy xước hoặc hư hỏng, điều có thể khiến người dùng không còn muốn sử dụng nó nữa. Để kéo dài tuổi thọ smartwatch, hãy bảo vệ nó bằng các phụ kiện.

Nếu nhận thấy những dấu hiệu nêu trên, có thể đã đến lúc người dùng nâng cấp smartwatch. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng và tìm hiểu các lựa chọn hiện có để đưa ra quyết định đúng đắn cho bản thân.