Những sản phẩm Apple cũ nên tránh mua dù giá rẻ

Để tiết kiệm chi phí, nhiều người dùng thường lựa chọn mua các thiết bị đã qua sử dụng. Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào từ Apple cũng đáng để đầu tư. Dưới đây là những sản phẩm Apple đã qua sử dụng mà người dùng nên tránh mua.

Apple Watch

Apple Watch là thiết bị thường xuyên bị hao mòn do người dùng sử dụng hằng ngày mà không bảo vệ màn hình. Việc tìm một chiếc Apple Watch đã qua sử dụng trong tình trạng hoàn hảo là rất khó khăn vì hầu hết đều có dấu hiệu trầy xước hoặc móp méo.

Thời lượng pin của Apple Watch đã không tốt, hàng cũ sẽ còn kém hơn ẢNH: K. VĂN

Thêm vào đó, thời lượng pin của Apple Watch không phải là tốt nhất ngay từ khi xuất xưởng, và nếu người dùng mua một sản phẩm đã qua sử dụng, tình trạng pin sẽ càng kém hơn. Việc thay pin cho Apple Watch có thể tốn khoảng 99 USD, do đó mua một cặp tai nghe mới sẽ là lựa chọn hợp lý hơn.

AirPods

AirPods là một trong những tai nghe không dây tốt nhất hiện có, nhưng giá thành của chúng cũng không rẻ. Mẫu AirPods cơ bản có giá khoảng 129 USD, trong khi AirPods Pro có giá lên tới 249 USD.

Một trong những lý do người dùng không nên mua AirPods đã qua sử dụng là Apple không cung cấp cách nào để kiểm tra tình trạng pin của sản phẩm. Nếu pin đã yếu, người dùng có thể phải chi thêm khoảng 49 USD để thay pin ngay sau khi mua. Hơn nữa, sự chênh lệch giá giữa AirPods cũ và mới có thể không đáng kể, đặc biệt khi xem xét các chương trình giảm giá thường xuyên cho sản phẩm mới.

MacBook sử dụng chip Intel

Kể từ năm 2020, Apple đã chuyển sang sử dụng chip Apple Silicon do chính hãng sản xuất cho các mẫu MacBook. Mặc dù người dùng có thể tìm thấy những chiếc MacBook sử dụng chip Intel với giá rẻ hơn, nhưng hiệu suất của chúng không thể so sánh với các mẫu mới hơn.

MacBook dùng chip Intel có hiệu suất thấp hơn nhiều phiên bản dùng chip Apple ẢNH: K. VĂN

Chip dòng M của Apple mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng hơn, vì vậy nếu đang tìm kiếm một chiếc MacBook giá rẻ, hãy cân nhắc đến các mẫu MacBook mới hơn thay vì những chiếc chạy chip Intel.

Apple Pencil

Với giá khởi điểm 79 USD cho phiên bản USB-C và 129 USD cho phiên bản Pro, Apple Pencil có vẻ là một lựa chọn hấp dẫn khi mua đã qua sử dụng. Tuy nhiên, sản phẩm có pin tích hợp mà Apple không cung cấp cách kiểm tra tình trạng, dẫn đến việc người dùng mua phải một chiếc bút không còn khả năng sử dụng lâu dài. Ngoài ra, đầu bút cũng có thể cần thay thế gây tốn thêm chi phí. Hơn nữa, khả năng sửa chữa của Apple Pencil rất hạn chế khiến người dùng không thể đổi trả nếu gặp lỗi.

Cũng giống như Apple Pencil, Magic Keyboard và Magic Mouse đều có pin bên trong và không thể sửa chữa. Do đó, việc mua những sản phẩm cũ có thể tiềm ẩn rủi ro lớn, ngay cả khi chúng không bị hao mòn nhiều.