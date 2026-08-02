Những tổ công nghệ số cộng đồng tại từng khu phố

Hoạt động ý nghĩa này diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội Công dân số P.Tam Bình năm 2026 với chủ đề "Công nghệ kiến tạo - Bệ phóng vươn xa". Ngày hội nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; cùng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số, hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn phường.

Giúp người dân sử dụng công nghệ tự tin và hiệu quả

Từ sáng sớm 1.8, người dân và thanh thiếu niên của phường đã háo hức đến trải nghiệm ngày hội. Tại ngày hội, người dân được hướng dẫn trực tiếp việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần giảm thời gian đi lại, nâng cao sự thuận tiện trong giải quyết thủ tục hành chính; trải nghiệm các giải pháp định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số trong đời sống; đồng thời khám phá KH-CN, trí tuệ nhân tạo (AI) và các hoạt động STEM nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo, đặc biệt là trong thế hệ trẻ, học sinh và sinh viên.

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Bạn trẻ thích thú giao lưu cùng robot ẢNH: NỮ VƯƠNG

Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Nguyễn Minh Điền, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND P.Tam Bình, cho biết ngày hội không chỉ là một sự kiện giới thiệu về công nghệ, mà còn là ngày hội của sự kết nối: Kết nối giữa chính quyền với người dân, giữa công nghệ với cuộc sống...

"Giá trị lớn nhất của công nghệ là giúp cải thiện cuộc sống người dân trở nên tốt đẹp hơn. Thước đo của chuyển đổi số không nằm ở công nghệ hiện đại đến đâu mà ở việc người dân được phục vụ tốt hơn đến mức nào. Một nền hành chính số thật sự có ý nghĩa khi người dân có thể giải quyết thủ tục nhanh hơn thuận tiện hơn; một xã hội số chỉ thật sự hình thành khi người dân có kỹ năng số, có khả năng tiếp cận thông tin an toàn và khai thác được những tiện ích mà công nghệ mang lại", ông Điền nói.

Theo ông Điền, mỗi hoạt động tại ngày hội đều hướng đến một thông điệp: Công nghệ không ở đâu xa, công nghệ đang hiện diện trong chính cuộc sống hằng ngày của mỗi người dân. Đó là khi người dân có thể thực hiện thủ tục hành chính thuận lợi hơn; hộ kinh doanh có thêm phương thức giao dịch hiện đại; học sinh - sinh viên được tiếp nhận khoa học công nghệ và nuôi dưỡng tư duy sáng tạo; mọi người dân dù ở bất cứ độ tuổi nào cũng có cơ hội tham gia vào môi trường số.

Trao quyết định và ra mắt tổ chuyển đổi số và quản lý công nghệ thông tin tại Ban Chỉ huy quân sự P.Tam Bình ẢNH: NGỌC LÂN

Một trong những điểm nhấn quan trọng của ngày hội là việc ra mắt 39 tổ công nghệ số cộng đồng tại 39 khu phố; tổ chuyển đổi số và quản lý công nghệ thông tin tại Ban Chỉ huy quân sự P.Tam Bình. Đây là hoạt động thể hiện quyết tâm của phường trong việc đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân. 39 tổ công nghệ số cộng đồng sẽ là những cầu nối giúp chính quyền và nhân dân gắn kết nhau hơn; là lực lượng trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và là những người đồng hành cùng người dân trong việc sử dụng các nền tảng số thiết thực; những hạt nhân lan tỏa kỹ năng số, tinh thần đổi mới sáng tạo đến từng khu phố và từng hộ gia đình.

"Chúng tôi kỳ vọng mỗi thành viên của tổ công nghệ số cộng đồng sẽ trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của người dân trong hành trình chuyển số, bởi chuyển đổi số chỉ thật sự thành công khi người dân sử dụng công nghệ một cách chủ động, tự tin và hiệu quả", ông Điền nhấn mạnh.

Chị Lê Thị Hồng Thủy, đại diện Đoàn P.Tam Bình, cho biết đoàn viên, thanh niên và đội hình Mùa hè số của Đoàn phường sẽ cùng với các lực lượng rành về công nghệ ở từng khu phố tham gia tích cực vào các tổ chuyển đổi số cộng đồng đưa công nghệ đến gần hơn với người dân.

Chạm vào công nghệ số

Điểm chung rất ấn tượng tại ngày hội là hầu hết các gian hàng, sản phẩm công nghệ được mang đến để giới thiệu với đông đảo người dân đều do các bạn trẻ, học sinh - sinh viên thực hiện. Và không ai khác, các bạn trẻ chính là hạt nhân tạo nên công nghệ, làm chủ công nghệ và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo đến người dân.

Những trải nghiệm công nghệ tại ngày hội giúp lan tỏa tinh thần chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo ẢNH: NỮ VƯƠNG

Nhiều học sinh và người dân khi đến ngày hội vô cùng thích thú khi được chạm vào công nghệ số. Cầm một túi đồ nặng trên tay, Hồ Tấn Nghĩa, học sinh lớp 6 Trường THCS Dương Văn Thì, khoe với người viết: "Đây là những phần quà em nhận được khi tham gia các trò chơi. Và đương nhiên trò chơi nào em cũng vượt qua nên mới có quà".

Sau khi nhận được phần quà từ các trải nghiệm về công nghệ, Tấn Nghĩa tỏ ra rất khoái chí. Là một học sinh giỏi toán, Nghĩa cũng mong sau này sẽ có thể tự lập trình được các trò chơi bổ ích như thế này giúp học sinh phát triển tư duy.

Phạm Tuấn Khanh, học sinh lớp 12, đồng thời là chủ nhiệm câu lạc bộ Robotics BotBee, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, đang thực tập tại Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao SHTP-IC, cho biết đội hình của vườn ươm mang đến ngày hội các mô hình được thiết kế nhằm tạo môi trường học hỏi và trải nghiệm về vi mạch, vi điều khiển thông qua các trò chơi tương tác. Người tham gia được tiếp cận kiến thức về lập trình nhúng và điện tử một cách trực quan, sinh động.

Gian hàng với sự xuất hiện của những robot thông minh cũng đã thu hút đông đảo bạn trẻ. Lê Ngọc Sáng (20 tuổi), đến từ Trung tâm trải nghiệm khoa học công nghệ Stem Town, cho biết các bạn mang đến ngày hội robot unitree go2, đây là robot dùng trong giáo dục AI và robotic, đồng thời cũng có thể dùng để quay phim, do thám nhờ các khớp linh hoạt và lidar ở miệng...