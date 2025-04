Những 'tour' đặc biệt trong trường học

L ÀM QUEN, TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP MỚI

Mỗi năm, cứ vào khoảng tháng 4, Trường tiểu học Lê Đình Chinh (P.16, Q.11) tổ chức ngày hội "Ngôi trường tiểu học của em" để giới thiệu với các đơn vị và phụ huynh học sinh (HS) về trường tiểu học mà trẻ 6 tuổi trên địa bàn sẽ vào lớp 1.

Học sinh lớp 9 tham gia ngày hội Open Tour của Trường THPT Nguyễn Hiền, Q.11, TP.HCM ẢNH: CLB NHIẾP ẢNH THPT NGUYỄN HIỀN

Giáo dục TP.HCM theo hướng mở: Minh bạch, sáng tạo Thời gian qua, các trường học từ bậc mầm non tới tiểu học, THCS, THPT tại TP.HCM đều phát triển theo hướng mở, công khai minh bạch chương trình giáo dục, cơ sở vật chất tới phụ huynh, HS. Nhiều trường mầm non như Tân Phong, 19/5 (Q.7), Sóc Nâu (Q.Gò Vấp), 19/5 Thành phố (Q.1), Nam Sài Gòn (Q.7), Tuổi Thơ 7 (Q.3)… tổ chức hiệu quả các hoạt động tương tác với phụ huynh. Chẳng hạn mời phụ huynh tham quan trường học, làm GV mầm non một ngày để hiểu hơn về công việc của các GV, để biết chăm sóc, giáo dục con tốt hơn. Có trường mời phụ huynh tới tham quan bếp ăn, giờ ăn của con, tham gia các hoạt động cùng con… Không chỉ có các "tour" mời HS thăm, giới thiệu về ngôi trường các em sẽ học, các trường tại TP.HCM những năm qua làm rất tốt ngày hội "Open House", đặc biệt ở bậc tiểu học. Trong ngày này, phụ huynh vào trường cùng học, ăn cơm bán trú với con, đặt câu hỏi với ban giám hiệu để hiểu hơn về chương trình, chất lượng giảng dạy…

Ông Văn Nhật Phương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Đình Chinh, cho biết ngày hội này cũng là dịp để giáo viên (GV), HS của trường giao lưu với GV mầm non, trẻ 6 tuổi trên địa bàn. Nhiều hoạt động văn nghệ, trao đổi giữa các GV, HS tiểu học và trẻ mầm non diễn ra sôi nổi.

Phụ huynh có con sắp vào lớp 1 được tham quan trường, tìm hiểu về cơ sở vật chất, trao đổi với ban giám hiệu, thầy cô giáo trong trường. Chẳng hạn phụ huynh có thể tìm hiểu về sách giáo khoa các con sẽ học khi vào lớp 1, Chương trình giáo dục phổ thông 2018… Từ đó phụ huynh biết cần chuẩn bị những gì để con vào lớp 1 một cách thuận lợi, đầy đủ nhất.

Năm học này, Trường tiểu học Lê Đình Chinh tổ chức ngày hội "Ngôi trường tiểu học của em" vào sáng 25.4. Ông Văn Nhật Phương cho hay phụ huynh và trẻ sẽ an tâm hơn khi biết sắp tới con học lớp 1 như thế nào, môi trường tiểu học có khác gì mầm non… Đặc biệt, không chỉ với phụ huynh và trẻ mầm non đang học tại Trường mầm non P.16, Q.11, ngày hội còn chào đón phụ huynh và các bé 6 tuổi trên toàn địa bàn P.16 (UBND phường có gửi thư mời).

"O PEN T OUR " THÚ VỊ CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC

Ngày 12.4 vừa qua, Trường THPT Nguyễn Hiền, Q.11, tổ chức ngày hội "Open Tour" chào đón hơn 300 HS lớp 9 các trường THCS trên địa bàn TP với thông điệp "Trải nghiệm thực tế - cảm xúc thật". Ngày hội nhằm giúp HS có thêm thông tin về ngôi trường THPT mà mình có thể sẽ đặt nguyện vọng vào lớp 10.

Học sinh Trường THPT Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM, hướng dẫn các em học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Lợi (Q.Tân Phú) tham quan trường ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Trong "Open Tour", các em có một ngày làm HS bậc THPT. Không chỉ hòa mình vào những hoạt động văn nghệ sôi nổi, tiết học thú vị, tham gia thực hành làm nến thơm, bookmark…, HS lớp 9 còn được khám phá cơ sở vật chất hiện đại của trường. Dưới sự hướng dẫn của anh chị HS THPT, các HS cuối cấp 2 tham quan phòng truyền thống, phòng học hiện đại, phòng đa chức năng, phòng thí nghiệm hóa học, vật lý, sinh học, studio...

Thầy Phạm Lê Thanh, GV hóa học - Phó ban thông tin, tuyên truyền Trường THPT Nguyễn Hiền, chia sẻ: "Open Tour năm nay được chia làm 2 ca, mỗi ca kéo dài khoảng 2 giờ với 2 hoạt động chính: HS được hóa thân thành HS Nguyễn Hiền trải nghiệm các giờ học mà các em lựa chọn, các môn mà các em yêu thích và có mong muốn chọn ở cấp THPT. Hoạt động thứ 2 là giao lưu và trải nghiệm tại workshop CLB văn nghệ và CLB tâm lý với chủ đề "Yêu thương bản thân - nuôi dưỡng hạnh phúc". Các em được giao lưu văn nghệ cùng các anh chị trong CLB, được trải nghiệm làm nến, làm quà handmade, làm bookmark…".

Trước chương trình "Open Tour" này, Trường THPT Nguyễn Hiền đã có nhiều hoạt động gắn kết với HS lớp 9. Trong học kỳ 1, trường phối hợp với CLB tâm lý và văn nghệ tổ chức 2 buổi workshop định hướng cho HS cuối cấp. Tiếp nối sẽ là chuỗi hoạt động lớn như ngày hội chào đón HS khối 10 đầu năm học, hội trại xuân 2025, nơi HS lớp 9 cũng được mời tham gia, trải nghiệm các gian hàng và hoạt động do chính HS Trường THPT Nguyễn Hiền thực hiện. Dịp này, phụ huynh cũng được mời đến tham quan cơ sở vật chất, nghe tư vấn để có thêm cơ sở lựa chọn môi trường học phù hợp cho con em mình…

H ỌC SINH LÀ TOUR GUIDE

Cuối tháng 3 vừa qua, HS khối 9 Trường THCS Lê Lợi, Q.Tân Phú, được tham gia tour thú vị - một ngày làm HS Trường THPT Tây Thạnh. Đặc biệt, chính các HS Trường THPT Tây Thạnh đóng vai trò tour guide (hướng dẫn viên) hướng dẫn các em HS lớp 9 tìm hiểu về trường.

Trải nghiệm đầu tiên của HS khối 9 là dự tiết sinh hoạt dưới cờ với những nội dung chào đón hấp dẫn. Sau đó, các em được trả lời thắc mắc về nội dung chương trình học, hoạt động phong trào, các CLB ở Trường THPT Tây Thạnh… bởi ông Nguyễn Quang Đạt, Hiệu trưởng, và ông Phạm Văn Cường, Phó hiệu trưởng nhà trường.

Sau phần tư vấn, các "tour guide" của Trường THPT Tây Thạnh đưa HS khối 9 đến lớp học, phòng chức năng của trường để tìm hiểu kỹ hơn về môi trường mà các em có thể sẽ gắn bó trong 3 năm THPT.

Ông Phạm Văn Cường cho biết "Tây Thạnh Tour" nhằm mang đến những trải nghiệm thú vị, giúp HS lớp 9 có thêm động lực và định hướng rõ ràng hơn cho kỳ tuyển sinh lớp 10 sắp tới. Đây cũng là cơ hội để hai ngôi trường thêm gắn kết, cùng nhau xây dựng môi trường giáo dục vững mạnh. Đặc biệt, chương trình giúp các HS lớp 9 hiểu được Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở bậc THPT, hiểu được bản thân mình, giúp các em có cơ sở chắc chắn hơn trong việc đăng ký nguyện vọng lớp 10, cũng như xác định lộ trình học tập ở cấp THPT…