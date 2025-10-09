Những 'trái tim nhỏ' mang nghĩa tình từ TP.HCM lên Đắk Lắk, ấm áp Ea Lâm

Mới đây, các thành viên của nhóm Trái tim nhỏ đã lên đường đến xã Ea Ly, tỉnh Đắk Lắk - một vùng đất xa trung tâm, địa hình đồi dốc, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn để tổ chức chương trình trung thu ấm áp cho trẻ em vùng cao.

Trên chuyến xe dài hơn 10 tiếng từ TP.HCM lên Đắk Lắk , tiếng cười nói rộn ràng át cả tiếng máy xe đều đều. Trong không gian lắc lư ấy, các thành viên nhóm thiện nguyện Trái tim nhỏ vừa hát, vừa kể chuyện, vừa chơi đố vui để quên đi mệt mỏi.

“Dù ai cũng thấm mệt nhưng không khí vui vẻ, ấm áp ấy khiến quãng đường trở nên ngắn lại”, anh Đỗ Văn Phương (32 tuổi) sáng lập kiêm trưởng nhóm Trái tim nhỏ, cười kể.

Hành trình mang trăng lên bản

Lần này, nhóm Trái tim nhỏ di chuyển từ TP.HCM đến Đắk Lắk bằng 5 xe (gồm 4 xe 45 chỗ, 1 xe 16 chỗ) với sự tham gia của 190 thành viên. Các thành viên trong đoàn có độ tuổi từ 20 đến 70; phần lớn là y bác sĩ, giáo viên và cán bộ đã nghỉ hưu cùng chung tấm lòng thiện nguyện hướng về trẻ em vùng cao.

Các em nhỏ háo hức đến dự chương trình trung thu do nhóm Trái tim nhỏ tổ chức ẢNH: NVCC

Để chuẩn bị cho chương trình “Trung thu cho em” năm nay, cả nhóm đã lên kế hoạch từ nhiều tuần trước, người phụ trách quyên góp, người gom quà, người lo vận chuyển, liên hệ địa phương.

Sau những ngày tất bật, nhóm đã chuẩn bị 1.000 lồng đèn, 1.000 bánh trung thu, 30 gian hàng buffet 0 đồng, 20 xe đạp tiếp bước đến trường và 20 suất học bổng vượt qua nghịch cảnh cùng 200 phần quà cho học sinh hiếu học để mang đến cho các em một mùa trăng tròn thật ấm áp và ý nghĩa.

Anh Phương cho biết, kinh phí tổ chức chương trình chủ yếu đến từ sự đóng góp của các thành viên và những nhà hảo tâm đồng hành cùng nhóm.

Ngoài ra, nhóm còn gây quỹ bằng cách bán hàng handmade, tổ chức gian hàng nhỏ, kêu gọi bạn bè, sinh viên quyên góp bánh trung thu, lồng đèn và dụng cụ học tập. Mỗi người một chút tấm lòng, góp lại thành niềm vui lớn cho các em nhỏ nơi đại ngàn.

Các thành viên của nhóm Trái tim nhỏ chuẩn bị quà bánh cho các em ẢNH: NVCC

Những ngày đầu đặt chân đến Đắk Lắk, nhóm phải vượt qua không ít khó khăn. Con đường dẫn vào điểm trường Ea Lâm xa hun hút, gập ghềnh ổ gà, có đoạn lầy lội đến mức xe máy chỉ có thể nhích từng chút một.

Đêm xuống, sương lạnh tràn về, nơi ngủ chỉ là căn phòng học được dọn tạm hay mái nhà dân đơn sơ thiếu thốn đủ bề.

Vì điểm đến nằm xa trung tâm, nhóm phải tự xoay xở nấu nướng, chia nhau lo từng bữa. Có lúc trời mưa tầm tã, củi ướt hết, cả nhóm vừa che mưa vừa nhóm bếp. Khói cay mắt, áo quần lấm lem nhưng tiếng cười giòn giã vẫn vang lên giữa màn mưa, xua tan cái lạnh và mệt nhọc.

Những nụ cười trẻ thơ nơi đại ngàn

Chương trình trung thu được tổ chức tại điểm Trường tiểu học và trung học cơ sở Ea Lâm, xã Ea Ly, tỉnh Đắk Lắk thu hút hàng trăm em nhỏ tham gia.

Anh Phương nhớ mãi khoảnh khắc cả nhóm trao tặng xe đạp cho các em. Trong đám đông rộn ràng giữa sân trường Ea Lâm, có một em nhỏ bỗng nhiên bật khóc nức nở.

Ban đầu, cả nhóm không khỏi ngạc nhiên nhưng khi hỏi ra mới hay, suốt nhiều năm qua, em phải đi bộ quãng đường dài mới đến được trường.

“Hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh chị em lại đông nên một chiếc xe đạp là điều xa vời đối với em. Em đã từng có ý định nghỉ học nhưng khi nhận được món quà này, em đã nói rằng mình sẽ cố gắng học tiếp. Nhìn giọt nước mắt xen lẫn nụ cười trên khuôn mặt em, chúng tôi chợt thấy lòng mình ấm lại”, anh Phương xúc động.

Các em nhỏ vui mừng khi nhận được quà bánh và chiếc xe đạp mới ẢNH: NVCC

Anh Phương kể, trong vô vàn món quà được trao, thứ khiến các em nhỏ háo hức nhất vẫn là chiếc lồng đèn giấy sắc màu và chiếc bánh trung thu tròn đầy. Khi nhận quà, ánh mắt các em sáng lên lấp lánh, có em ôm chặt món quà không rời, có em lại nhảy cẫng lên vì vui sướng. Những món quà giản dị ấy lại là niềm hạnh phúc lớn lao với những đứa trẻ.

Ôm chiếc cặp mới trong lòng, bé H’Miên, học sinh lớp 3, Trường tiểu học và trung học cơ sở Ea Lâm cứ nhìn ngắm mãi, rồi khẽ nói: “Con sẽ để dành, đợi lên lớp 4 con mới mang đi học”.

“Câu nói hồn nhiên ấy khiến chúng tôi nghẹn lại và càng thương các em hơn. Chúng tôi tự dặn lòng sẽ cố gắng hơn nữa để mang lại những điều tốt đẹp cho các em”, anh Phương trải lòng.

Bà Dương Thị Minh Đẩu (68 tuổi), thành viên ban chỉ đạo nhóm Trái tim nhỏ đã đồng hành cùng nhóm hơn 2 năm nay. Dù bận rộn với công việc buôn bán nhỏ ở nhà, bà vẫn luôn thu xếp thời gian để cùng mọi người lên đường.

“Mỗi chuyến đi là một lần tôi được sống lại cảm xúc trong trẻo của tuổi trẻ. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ, mọi vất vả đều tan biến”, bà Đẩu bày tỏ.

Bà nhớ lại khoảnh khắc khi đoàn xe vừa đến điểm trường Ea Lâm. Từ xa, những đứa trẻ ùa ra đón, tay vẫy, miệng cười tươi rói, reo lên: “Các cô chú đến rồi!”. Tiếng gọi trong veo hòa cùng nụ cười rạng rỡ của lũ trẻ khiến ai nấy đều thấy lòng mình ấm lại.

“Tôi nhận ra rằng, ý nghĩa thật sự của chương trình không chỉ nằm ở những món quà được trao đi mà chính là tình yêu thương được lan tỏa. Chỉ cần một tấm lòng nhỏ bé thôi cũng có thể mang lại niềm vui và hy vọng cho người khác”, bà Đẩu bộc bạch.

Nhóm Trái tim nhỏ đã mang đến cho trẻ em vùng cao một mùa trung thu ấm áp, ngập tràn tiếng cười. Hành trình yêu thương ấy sẽ không chỉ dừng lại ở xã Ea Ly mà còn lan tỏa đến nhiều vùng đất khác để tiếp tục thắp sáng những nụ cười của trẻ thơ.