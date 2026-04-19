Những vòng xe gửi thông điệp hòa bình

Đây là lần thứ 2 ngày hội được tổ chức ở vùng "đất thép", kỳ vọng là những vòng xe nối liền ký ức và tương lai, góp phần nguyện cầu cho một thế giới hòa bình.

G ÓP LỜI NGUYỆN CẦU CHO THẾ GIỚI BÌNH YÊN

Được sự đồng ý của Chính phủ, Bộ VH-TT-DL phối hợp UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ hội Vì hòa bình 2026, một sự kiện mang tầm quốc gia và quốc tế. Lễ hội hướng đến tôn vinh giá trị của hòa bình, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, tưởng niệm những nạn nhân chiến tranh, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay gìn giữ, xây dựng một thế giới hòa bình, phát triển bền vững.

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (bìa phải) cùng nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, và các đại biểu chào đón đoàn xe đạp diễu hành qua cầu Hiền Lương lịch sử ẢNH: DUY ANH

Không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm, Lễ hội Vì hòa bình còn là dịp để quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa và tiềm năng du lịch Quảng Trị, từ đó góp phần thu hút du khách trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời từng bước xây dựng Quảng Trị trở thành điểm đến vì hòa bình, một biểu tượng cho sức sống vươn lên mạnh mẽ từ vùng đất từng chịu nhiều đau thương do chiến tranh để lại.

Sáng 18.4, tại kỳ đài Tổ quốc bên dòng sông Bến Hải - cầu Hiền Lương lịch sử, lễ thượng cờ và Ngày hội đạp xe Vì hòa bình đã diễn ra trong không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy hào hứng. Đây là hoạt động do Báo Thanh Niên và Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp tổ chức, mở màn cho chuỗi sự kiện của Lễ hội Vì hòa bình 2026.

Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người dân, du khách và các vận động viên (VĐV) đã có mặt tại khu vực di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Sự kiện quy tụ khoảng 1.000 VĐV đến từ 44 câu lạc bộ xe đạp phong trào trong nước và quốc tế, trong đó có các đoàn đến từ Lào và Thái Lan. Sự góp mặt của đông đảo người yêu thể thao đã tạo nên một bầu không khí sôi động, lan tỏa tinh thần đoàn kết, giao lưu và sẻ chia.

Đặc biệt, ngày hội còn có sự tham gia cổ vũ của huấn luyện viên Mai Công Hiếu, cựu tuyển thủ xe đạp quốc gia với 2 HCV SEA Games, cùng Hoa hậu Môi trường thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà - Đại sứ thiện chí trẻ Liên Hiệp Quốc. Sự hiện diện của những gương mặt tiêu biểu không chỉ góp phần tạo điểm nhấn cho sự kiện mà còn truyền đi thông điệp tích cực về lối sống xanh, trách nhiệm xã hội và khát vọng hòa bình.

Trong không gian thiêng liêng của vùng đất lịch sử, lễ thượng cờ diễn ra trang trọng trước sự chứng kiến của hàng ngàn người và đông đảo khán giả theo dõi qua nhiều kênh truyền hình trực tiếp của Báo Thanh Niên, báo và phát thanh truyền hình Quảng Trị. Lá cờ Tổ quốc được từ từ kéo lên đỉnh kỳ đài, tung bay trong gió, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và những cảm xúc lắng đọng. Giữa không gian ấy, quá khứ và hiện tại như giao hòa, nhắc nhớ về một thời kỳ đau thương nhưng cũng đầy kiêu hãnh của dân tộc.

Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết cách đây 2 năm, lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại Quảng Trị đã để lại dấu ấn sâu sắc, không chỉ bởi quy mô mà còn bởi ý nghĩa nhân văn. Những hoạt động như diễu hành, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi các gia đình chính sách, đặc biệt là cuộc đua xe đạp tại Thành cổ Quảng Trị đã tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Lễ khai mạc Ngày hội đạp xe Vì hòa bình 2026 đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách ẢNH: DUY ANH

Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, trong bối cảnh thế giới vẫn đang đối mặt với nhiều biến động, xung đột vũ trang tiếp diễn, chiến tranh gây ra những mất mát lớn về con người và kinh tế, đe dọa trực tiếp đến hòa bình và sự phát triển bền vững, thì những hoạt động mang thông điệp hòa bình càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

"Tôi tin rằng sự chung tay của tỉnh Quảng Trị, Báo Thanh Niên cùng các vận động viên và đông đảo người tham gia sẽ góp thêm những lời nguyện cầu chân thành cho một thế giới bình yên. Để trên bầu trời chỉ còn những cánh chim bồ câu, và dưới mặt đất là những cánh đồng xanh, những đô thị phát triển, nơi con người sống với nhau bằng tình yêu thương", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên cũng nhấn mạnh, trên mảnh đất từng thấm đẫm khói lửa chiến tranh, hôm nay đã nảy nở những giá trị của lòng nhân ái, của sự sẻ chia. Từ đó, mỗi người có thể góp phần lan tỏa khát vọng hòa bình bằng những hành động cụ thể, bắt đầu từ chính những vòng xe của Ngày hội đạp xe Vì hòa bình.

N HỮNG VÒNG XE NỐI LIỀN KÝ ỨC VÀ TƯƠNG LAI

Việc Quảng Trị tiếp tục được chọn làm địa điểm tổ chức ngày hội không phải là sự ngẫu nhiên. Đây là vùng đất từng nằm ở tuyến lửa, nơi chứng kiến sự chia cắt đau thương của dân tộc. Chính vì vậy, mỗi hoạt động hướng đến hòa bình tại đây đều mang ý nghĩa đặc biệt, như một lời nhắc nhớ về giá trị của độc lập, tự do và sự đoàn kết.

Nơi vạch kẻ giữa cầu Hiền Lương lịch sử, đoàn diễu hành xe đạp hướng về Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh để dâng hương ẢNH: DUY ANH

Từ cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải, biểu tượng của chia cắt trong quá khứ, các VĐV đã cùng nhau xuất phát. Những vòng xe nối dài, lăn bánh trên cây cầu lịch sử, mang theo thông điệp về tình yêu thương, sự gắn kết và khát vọng về một thế giới không còn tiếng súng.

"Là một người yêu xe đạp, tôi đã tham dự nhiều cuộc đua, nhưng thường thì đó chỉ là để rèn luyện thể dục thể thao hơn là để lan tỏa điều gì đó lớn lao. Thật vui khi biết, bằng chính môn thể thao mà mình yêu thích, mình vẫn có thể góp phần bé nhỏ của mình, cổ vũ cho hòa bình, hướng tới tương lai tốt đẹp", anh Lê Văn Quốc, tay đua bán chuyên ở P.Đồng Sơn (Quảng Trị), chia sẻ.

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban tổ chức Lễ hội Vì hòa bình 2026, cho hay: Qua từng mùa tổ chức, Ngày hội đạp xe Vì hòa bình sẽ tiếp tục được mở rộng về quy mô, nâng tầm trở thành một sự kiện mang tính quốc tế, thu hút ngày càng nhiều người tham gia.

"Không chỉ là một sự kiện thể thao, Ngày hội đạp xe Vì hòa bình còn là hoạt động văn hóa - xã hội ý nghĩa, nơi ký ức và hiện tại giao thoa. Tỉnh Quảng Trị rất vinh dự khi đồng hành cùng Báo Thanh Niên tổ chức chương trình này. Chúng tôi hy vọng những vòng xe sẽ còn tiếp tục lăn xa, lan tỏa thông điệp hòa bình đến nhiều nơi hơn nữa", Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh.

Đoàn diễu hành xe đạp thực hiện lộ trình khoảng 7 km từ di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải về nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh để dâng hương ẢNH: DUY ANH

Khoảnh khắc ấn tượng nhất của ngày hội có lẽ là khi các đại biểu, lãnh đạo tỉnh, ban tổ chức cùng tiến ra giữa cầu Hiền Lương thực hiện nghi thức thả chim bồ câu và bóng bay. Trên nền nhạc bài hát Trái đất này là của chúng mình, những cánh chim trắng bay lên bầu trời xanh, mang theo ước vọng hòa bình của hàng ngàn con người đang có mặt tại đây.

Đó cũng là tín hiệu xuất phát cho hành trình đạp xe. Trong sắc áo vàng rực rỡ, các VĐV cho xe đạp lần lượt lăn bánh qua cây cầu lịch sử, bắt đầu hành trình diễu hành. Những vòng xe của họ đi qua các làng quê, di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ… như một cách nhắc nhở rằng, quá khứ không bao giờ bị lãng quên và tương lai chỉ thực sự có ý nghĩa khi được xây dựng trên nền tảng của hòa bình.

Hành trình ấy không chỉ là những vòng quay của bánh xe, mà còn là hành trình của ký ức, của sự tri ân và của niềm hy vọng. Mỗi vòng xe lăn bánh là một lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình, về trách nhiệm của mỗi người trong việc gìn giữ và vun đắp cho tương lai.