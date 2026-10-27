Nicki Minaj xuất hiện trong cuộc đua giành ghế thư ký báo chí Nhà Trắng

Thông tin xuất hiện không lâu sau khi Katie Zacharia rời vị trí thư ký báo chí Nhà Trắng chỉ sau 5 ngày làm việc. Nhiệm kỳ ngắn ngủi của bà kết thúc giữa những tranh luận xoay quanh buổi họp báo đầu tiên và bằng cấp pháp lý.

Mối quan hệ giữa Nicki Minaj và Donald Trump tiếp tục gây chú ý

Trong khi đó, Nicki Minaj ngày càng công khai thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Donald Trump. Việc cô cùng ông Trump di chuyển trên chuyên cơ Air Force One và xuất hiện tại một sự kiện ở Michigan (Mỹ) hôm 25.10 mới đây càng khiến mối quan hệ giữa nữ rapper và ông chủ Nhà Trắng thu hút sự chú ý.

Nicki Minaj được cho là có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Donald Trump Ảnh: Reuters

Cuộc thảo luận bắt đầu khi Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung chia sẻ đoạn video Nicki Minaj nói về chính sách đối ngoại của ông Trump. "Thưa quý vị, tôi nghĩ chúng ta có thể đã tìm được thư ký báo chí Nhà Trắng mới", Steven Cheung viết kèm đoạn video.

Tài khoản chính thức của Nhà Trắng sau đó phản hồi bằng biểu tượng đôi mắt. Cố vấn của ông Trump, Alex Bruesewitz, cũng tham gia cuộc trò chuyện khi hỏi cộng đồng người hâm mộ của Nicki Minaj, thường được gọi là Barbz, nghĩ gì về ý tưởng này. Bản thân nữ rapper phản hồi bằng biểu tượng quốc kỳ Mỹ cùng khuôn mặt cười trên mạng xã hội X.

Ngay sau lời nói đùa của Steven Cheung, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bình luận về viễn cảnh giọng ca 43 tuổi đứng tại bục họp báo Nhà Trắng. Một số người cho rằng đây có thể trở thành nguồn cảm hứng cho vô số nội dung hài hước trên mạng. Trong khi đó, những người khác sử dụng câu chuyện để chỉ trích chính quyền Trump. Các phản ứng phần lớn pha trộn giữa sự tò mò, hài hước và hoài nghi.

Nghệ sĩ hiếm hoi ủng hộ ông Trump

Đây không phải lần đầu Nicki Minaj được nhắc đến trong một hoạt động có liên quan đến Tổng thống Donald Trump. Trước đó, nữ rapper được công bố là một trong những giám khảo của Million Dollar Pitch Competition, chương trình dành cho các doanh nghiệp với giải thưởng 1 triệu USD. Việc lựa chọn Nicki Minaj từng gây tranh luận khi một số người đặt câu hỏi về kinh nghiệm của cô trong việc đánh giá các doanh nhân và ý tưởng kinh doanh.

Nicki Minaj là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng hiếm hoi công khai thể hiện sự ủng hộ dành cho Tổng thống Donald Trump Ảnh: AP

Sự thay đổi trong quan điểm chính trị của Nicki Minaj cũng trở thành chủ đề được chú ý. Theo Y! Entertainment, nữ rapper từng giải thích rằng một trong những yếu tố khiến cô công khai quan điểm nhiều hơn là những sự cố báo động giả dẫn đến lực lượng SWAT xuất hiện tại nhà cô ở California (Mỹ). Nicki Minaj cho rằng cô không nhận được sự hỗ trợ như mong muốn từ giới chức bang California. Sau đó, một số chính trị gia thuộc đảng Cộng hòa được cho là đã giúp cô kết nối với cơ quan thực thi pháp luật liên bang và các nguồn lực an ninh. Trải nghiệm này được cho là góp phần thay đổi cách nhìn của nữ rapper về chính trị. Tổng thống Donald Trump cũng nhiều lần công khai dành lời khen cho Nicki Minaj, gọi cô là một người bạn và đánh giá cao sự ủng hộ của nữ rapper.

Sự xuất hiện chung của hai người trong những ngày gần đây tiếp tục khiến mối quan hệ giữa Nicki Minaj và ông Trump được quan tâm. Tuy nhiên, bất chấp những lời nói đùa về khả năng cô trở thành thư ký báo chí Nhà Trắng, chưa có thông báo chính thức nào cho thấy nữ rapper đang được xem xét cho vị trí này.