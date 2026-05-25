Nicolas Cage tiết lộ bí mật giấu kín suốt hơn 20 năm

Theo tờ PEOPLE, bí mật giấu kín hơn 20 năm này được Nicolas Cage chính thức hé lộ tại thảm đỏ ra mắt loạt phim Spider-Noir tại rạp Regal Times Square (Mỹ). Tài tử 62 tuổi thừa nhận ông từng thảo luận rất kỹ với đạo diễn Sam Raimi về khả năng đảm nhận vai phản diện sừng sỏ Green Goblin (Yêu tinh xanh) vào đầu những năm 2000. Tuy nhiên đến phút chót, ông lại quyết định rẽ hướng sang một dự án điện ảnh kinh phí thấp mang tên Adaptation.

Giải thích về lựa chọn đầy mạo hiểm năm xưa, Nicolas Cage cho biết: "Tôi quyết định làm một bộ phim khác. Một bộ phim noir (dòng phim trinh thám u tối) nhỏ hơn và lãng mạn hơn là bi kịch. Nhưng đó là lựa chọn đúng đắn vào thời điểm đó".

Dù bỏ lỡ cơ hội góp mặt trong vũ trụ Marvel, quyết định năm ấy của Nicolas Cage lại mở ra cho ông một hướng đi khác đầy giá trị. Không lâu sau, nam tài tử ghi dấu ấn mạnh mẽ với màn trình diễn trong Adaptation, mang về đề cử Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, sau khi từng chiến thắng tượng vàng danh giá nhờ Leaving Las Vegas.

Dù không kết hợp với Sam Raimi trong vai phản diện, Nicolas Cage vẫn gửi gắm một lời khuyên tâm huyết đến vị đạo diễn trước khi rời dự án. Ông kể: "Tôi nhớ mình đã nói với Sam rằng: 'Tôi hy vọng bất cứ ai anh chọn vào vai Spider-Man sẽ thực sự nắm bắt được ngôn ngữ cơ thể của loài nhện, ít nhất là trong một khoảnh khắc. Như lúc một mình trong căn hộ, anh ấy bò trên trần nhà hoặc gì đó'". Lời gợi ý này sau đó đã được Tobey Maguire và ê kíp hiện thực hóa thành những thước phim kinh điển.

Ben Reilly (Nicolas Cage) trong một số phân cảnh phim Spider-Noir

Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp cuối thập niên 1990, Nicolas Cage là một trong những ngôi sao đắt giá nhất Hollywood với loạt bom tấn như The Rock, Con Air, Face/Off hay National Treasure. Tuy nhiên, thay vì chọn công thức an toàn, ông luôn ưu tiên những vai diễn khác biệt để thử thách giới hạn cảm xúc và làm mới bản thân.

Với Nicolas Cage, điện ảnh không chỉ xoay quanh hình tượng anh hùng hay phản diện, mà là cơ hội để khám phá nhiều sắc thái nhân vật khác nhau. Chính tư duy ấy giúp ông tiếp tục duy trì sức hút suốt nhiều thập niên và mở ra hành trình trở lại Marvel theo cách riêng.

Sau lần lỡ hẹn với Spider-Man và màn hóa thân trong Ghost Rider, nam tài tử chuẩn bị tái xuất vũ trụ Marvel với series Spider-Noir - đồng thời đánh dấu vai chính truyền hình đầu tiên trong sự nghiệp của ông ở tuổi ngoài 60.

Vai diễn Ben Reilly mở ra cho Nicolas Cage một hành trình mới ở tuổi 62

Trong series Spider-Noir gồm 8 tập phát sóng vào cuối tháng 5.2026, Nicolas Cage không còn là một siêu anh hùng trẻ trung mà hóa thân thành Ben Reilly - một thám tử tư già nua, cô độc và mệt mỏi giữa bối cảnh New York thời kỳ suy thoái những năm 1930. Đây là một dự án đặc biệt pha trộn giữa thế giới truyện tranh và dòng phim trinh thám cổ điển đen tối. Điểm mới lạ, phim sẽ được phát hành đồng thời 2 phiên bản: đen trắng với tên gọi "Authentic Black & White" và bản màu "True-Hue Full Color".

Ở tuổi 62, Nicolas Cage vẫn khiến ê kíp nể phục khi tự mình thực hiện nhiều cảnh hành động mạo hiểm, kể cả những phân đoạn đu dây cáp phức tạp trên không. Dù thừa nhận không tránh khỏi cảm giác hồi hộp mỗi lần treo mình giữa không trung, nam tài tử cho thấy tinh thần dấn thân và niềm say mê với nghề vẫn chưa hề suy giảm.

Sự trở lại của Nicolas Cage với hình tượng gai góc, nhiều tổn thương trong Spider-Noir được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho dòng phim siêu anh hùng vốn đang dần bão hòa. Sau nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, ông tiếp tục chứng minh sức hút riêng của mình nằm ở tinh thần không ngừng thử nghiệm và làm mới bản thân qua từng vai diễn.