'Spider-Man: Across the Spider-Verse' ra mắt trên Netflix

Nhiều tháng sau khi thống trị phòng vé, Spider-Man: Across the Spider-Verse - phần tiếp theo của series siêu anh hùng Người Nhện - sẽ ra mắt vào ngày 31.10 trên dịch vụ phát trực tuyến Netflix.

Miles Morales trong phim Spider-Man: Across the Spider-Verse IMDb

Sony Pictures đã phát hành Spider-Man: Across the Spider-Verse tại rạp vào tháng 5.2023. Bộ phim hoạt hình phiêu lưu đã thu về con số đáng kinh ngạc: 381 triệu USD ở Bắc Mỹ và 690 triệu USD trên toàn cầu, trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 6 trong năm.

Phim đã vượt qua toàn bộ doanh thu phòng vé của phần trước đó từng đoạt giải Oscar năm 2018 là Spider-Man: Into the Spider-Verse (với 384 triệu USD toàn cầu) sau chưa đầy 2 tuần trình chiếu trên màn ảnh rộng. Phần thứ 3 Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sẽ ra rạp vào năm 2024.

Hailee Steinfeld lồng tiếng cho nhân vật Gwen Stacy IMDb

Joaquim Dos Santos, Justin K.Thompson và Kemp Powers đạo diễn Spider-Man: Across the Spider-Verse. Phim kể về Miles Morales - Người Nhện hàng xóm thân thiện phóng qua đa vũ trụ và gặp một đội Người Nhện có nhiệm vụ bảo vệ chính sự tồn tại của họ. Khi các anh hùng xung đột về cách xử lý mối đe dọa mới, Miles phải xác định lại ý nghĩa của việc trở thành người hùng. Dàn diễn viên lồng tiếng bao gồm Shameik Moore (vai Miles Morales), Hailee Steinfeld (Gwen Stacy), Brian Tyree Henry (Jefferson), Jake Johnson (Peter B.Parker), Jason Schwartzman (Spot), Issa Rae (Jess Drew)....

Spider-Man: Across the Spider-Verse là một trong số những bộ phim dành cho gia đình được Netflix ưu ái vào mùa thu và mùa đông năm nay. Danh sách phát hành sắp tới còn có: Best Christmas Ever (16.11), phim hoạt hình Leo (21.11), Family Switch (30.11) và Chicken Run: Dawn of the Nugget (15.12).