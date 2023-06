'Transformers: Rise of the Beasts' rượt đuổi sát sao 'Spider-Man: Across the Spider-Verse' tại phòng vé

Phim Transformers: Rise of the Beasts của đạo diễn Steven Caple Jr., phần thứ 7 trong thương hiệu cháy nổ đình đám Transformers, vừa thu về 60,5 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ. Đây là khởi đầu đầy phong độ của Transformers 7, khi mà phim hoạt hình Spider-Man: Across the Spider-Verse vẫn đang kiếm tiền ngon lành tại các rạp chiếu.

Tại phòng vé quốc tế (bên ngoài Bắc Mỹ), phim Transformers: Rise of the Beasts cũng đang "tăng tốc" kiếm tiền PARAMOUNT

Hai thái cực chấm phim Transformers 7 trên Rotten Tomatoes - giữa các nhà phê bình và khán giả đại chúng

Song cũng nói thêm, Transformers 7 hiện nhận về hai thái cực đánh giá giữa các nhà phê bình và khán giả đại chúng, theo tổng hợp từ trang Rotten Tomatoes. Các nhà phê bình "bĩu môi", chê phim với mức chấm chỉ 53% - đạt "cà chua thối" (rotten), trong khi ở phần khán giả đại chúng, phim nhận tỉ lệ rất tốt là 91% từ hơn 2.500 đánh giá.

Trên thị trường quốc tế, phim Transformers: Rise of the Beasts đạt doanh thu tốt. Phim thu 110 triệu USD từ các thị trường bên ngoài Bắc Mỹ, tổng doanh thu toàn cầu đạt 170,5 triệu USD. Riêng ở thị trường Trung Quốc, phim thu về 40 triệu USD.

Nội dung phim nối liền những diễn biến từ phim Bumblebee (2018), đóng vai trò là tiền truyện của bộ phim Transformers đầu tiên có Shia LaBeouf và Megan Fox đóng. Lúc này, Optimus Prime, Autobots cùng với các Maximals - những robot lần đầu được giới thiệu trên màn ảnh - hiệp lực để đối đầu với những thế lực đang đe dọa hủy diệt cả hành tinh.

Doanh thu của bom tấn Spider-Man: Across the Spider-Verse xếp thứ 2 sau Transformers: Rise of the Beasts SONY

Phim Transformers: Rise of the Beasts đã bất ngờ vượt qua doanh thu theo tuần của phim Spider-Man: Across the Spider-Verse (Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson và Kemp Powers chỉ đạo) để giữ vị trí đầu bảng phim ăn khách tại Bắc Mỹ. Ở tuần thứ 2 xuất xưởng, phim siêu anh hùng Người nhện vẫn cho thấy sức hút rất lớn với 55,4 triệu USD tại phòng vé, ít hơn doanh thu của Transformers 7 một chút.

Đây là quãng thời gian mà những "ông lớn" thi nhau kiếm tiền tại phòng vé qua những thương hiệu vốn đã tạo dựng được tiếng tăm trước đó. Đầu bảng xếp hạng phim ăn khách theo tuần là Transformers: Rise of the Beasts, xếp thứ 2 là Spider-Man: Across the Spider-Verse, nằm ở vị trí thứ 3 là phim The Little Mermaid với số tiền 22,7 triệu USD và thứ 4 là Guardians of the Galaxy Vol. 3 với 7 triệu USD.