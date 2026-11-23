Khi hai người dành hàng chục năm gắn bó bên nhau thì một mối liên kết sâu sắc đã được hình thành và không dễ dàng biến mất, ngay cả khi cuộc hôn nhân đã kết thúc. Liệu đó có phải là điều đang diễn ra giữa Nicole Kidman và chồng cũ, nam ca sĩ Keith Urban?

Nicole Kidman và Keith Urban 'nối lại tình xưa'?

Mới đây, tạp chí Úc Woman's Day dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết Nicole Kidman và chồng cũ Keith Urban đã gặp riêng vài lần sau khi ly hôn. Kể từ tháng 6.2026, mối quan hệ và việc liên lạc giữa cặp đôi đã được cải thiện đáng kể. Nguồn tin tiết lộ: "Cần nhớ rằng Keith chính là người đã rời bỏ Nicole, khiến trái tim cô tan vỡ. Kể từ đó, cô ấy đã làm mọi cách để vượt qua nỗi đau. Nicole biết Keith vẫn nhớ cô, nhưng bản thân cô cũng đã thực sự bước qua giai đoạn tổn thương và mối quan hệ giữa họ giờ đây đã dịu lại rất nhiều".

Dù đã ly hôn nhưng Nicole Kidman vẫn mong cô và chồng cũ có thể cùng đón những dịp đặc biệt với hai con gái, Sunday Rose và Faith Margaret Ảnh: Reuters

Theo tờ báo, diễn biến này phần nào phản ánh tính cách của Nicole Kidman. Nhiều thông tin trước đây cho rằng Keith Urban là người chủ động quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân. Nếu quyền quyết định thuộc về nữ diễn viên, cô có lẽ vẫn muốn cả hai tiếp tục nỗ lực hàn gắn. "Nicole chưa bao giờ là người giữ mãi sự oán giận. Chỉ cần nhìn cách cô đối diện với cuộc ly hôn đầu tiên với Tom Cruise là có thể hiểu điều đó. Cô và Keith thực sự từng có một mối quan hệ tuyệt vời. Giữa họ từng tồn tại tình yêu chân thành và tình bạn sâu sắc. Vì vậy, thật khó để cưỡng lại mong muốn tìm về cảm giác thân thuộc, ấm áp từng có trong mối quan hệ ấy", nguồn tin nói thêm.

Đáng chú ý, Nicole Kidman và Keith Urban được cho là đang duy trì mối quan hệ thân thiện. Nguồn tin cho biết nữ diễn viên mong muốn hai người có thể cùng xuất hiện trong những dịp đặc biệt của gia đình, nhất là khi có mặt các con. "Nicole muốn tiến tới một giai đoạn mà cả hai có thể cùng các con đón những dịp đặc biệt. Cô cũng dự định đưa hai con gái đến xem một buổi biểu diễn của Keith vào năm mới. Cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm khi không còn phải đối đầu nhau. Những cô con gái cũng đang rất hạnh phúc khi thấy bố mẹ ngày càng hòa thuận", nguồn tin tiết lộ.

Cặp đôi thống nhất cùng nuôi dạy con cái

Không chỉ Woman's Day, một nguồn tin khác trước đó cũng đưa ra những nhận định tương tự khi trao đổi với tờ National Enquirer. Theo người này, mối quan hệ giữa Nicole Kidman và Keith Urban đã có những cải thiện rõ rệt sau khoảng thời gian căng thẳng. "Mọi chuyện giữa họ đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Họ thực sự bắt đầu nói chuyện trở lại và Keith hiện còn đề xuất cả gia đình nên cùng đón Giáng sinh tại Úc", nguồn tin cho hay.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 3.2026, Nicole Kidman cho biết cô trân trọng gia đình và muốn cùng các con bước tiếp sau ly hôn Ảnh: Reuters

Người này cũng tiết lộ rằng, ngay từ thời điểm quyết định chia tay, Nicole Kidman và Keith Urban hứa với các con rằng họ vẫn sẽ cùng nhau trải qua những dịp đặc biệt với tư cách một gia đình. "Khi chia tay, họ đã hứa với các con gái rằng cả gia đình vẫn sẽ ở bên nhau trong những dịp quan trọng. Cả Keith lẫn Nicole đều muốn giữ lời hứa đó", nguồn tin chia sẻ.

Dù việc sắp xếp thời gian và kế hoạch có thể gặp một số khó khăn, Nicole Kidman được cho là đồng tình với đề xuất cùng chồng cũ, dành ít nhất một phần ngày Giáng sinh bên các con. "Cô ấy cho rằng việc dành một khoảng thời gian bên nhau trong ngày Giáng sinh là điều hợp lý. Nicole nói rằng cô sẵn sàng gác lại những khúc mắc trong quá khứ, miễn là Keith cũng có cùng thiện chí", nguồn tin nói thêm.