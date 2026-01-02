Niềm hạnh phúc của nghệ sĩ Kiều Mai Lý ở tuổi U.80

Ít ai biết rằng, cơ duyên đến với nghệ thuật của nghệ sĩ Kiều Mai Lý bắt đầu rất sớm. Từ năm 12 - 13 tuổi, bà đã mê cải lương đến “quên cả thời gian”. Tan học là bà tìm chỗ tập tuồng để xem, mê đến mức gia đình phải đi tìm về. Tình yêu ấy lớn dần, ăn sâu vào tiềm thức, đến nỗi Kiều Mai Lý còn “ca cả trong lúc ngủ”. Chính niềm đam mê ấy đã dẫn lối nữ nghệ sĩ bước vào con đường nghệ thuật một cách tự nhiên và bền bỉ.

Nghệ sĩ Kiều Mai Lý góp mặt trong chương trình Chuyện tối cùng sao Ảnh: BTC

Dấu ấn nghệ thuật của Kiều Mai Lý

Trong sự nghiệp diễn xuất đồ sộ của mình, Kiều Mai Lý đã hóa thân vào rất nhiều dạng vai khác nhau. Một trong những nhân vật để lại dấu ấn sâu đậm nhất là bà Hai Luân - nhân vật phản diện đầy mưu mô trong bộ phim Nửa đời hương phấn. Đây là vai diễn khiến khán giả “vừa ghét vừa nể”, bởi sự ác độc đến tận cùng. Chính sự nhập tâm và dám đi đến tận cùng cảm xúc đã giúp Kiều Mai Lý khắc họa thành công một hình tượng phản diện khiến khán giả nhớ mãi, thậm chí có lúc còn nhầm lẫn bà ngoài đời với nhân vật trên màn ảnh.

Chia sẻ về bí quyết nhập vai, nữ nghệ sĩ cho biết điều quan trọng nhất là phải nghiên cứu kỹ tâm lý nhân vật để diễn sao cho khán giả chấp nhận, dù tính cách nhân vật có thể rất khác với con người thật của mình. Với bà, mỗi loại hình nghệ thuật từ cải lương, kịch nói đến phim truyền hình, điện ảnh đều đòi hỏi cách thể hiện riêng biệt, không thể áp dụng máy móc.

Từ một nghệ sĩ chuyên trị vai tâm lý xã hội, đào thương, Kiều Mai Lý đến với hài kịch như một cái duyên. Những vai diễn vui nhộn ban đầu tại đoàn đã mở ra cho bà một hướng đi mới. Dù giai đoạn đầu không tránh khỏi khó khăn, nhưng bằng sự quan sát, học hỏi và luyện tập không ngừng, bà dần thích nghi và gắn bó với diễn hài cho đến hôm nay. Điều khiến Kiều Mai Lý hạnh phúc nhất chính là khi khán giả nhớ đến nhân vật bà thể hiện hơn là tên tuổi của bà. Với nữ nghệ sĩ, đó chính là thành công lớn nhất của người làm nghề, khi vai diễn sống trọn vẹn trong lòng công chúng.

Nghệ sĩ Kiều Mai Lý vẫn miệt mài với các hoạt động diễn xuất, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Ảnh: FBNV

Nhìn lại chặng đường hơn 60 năm theo nghiệp diễn, Kiều Mai Lý tự hào vì đã dành trọn tâm huyết cho nghệ thuật và nhận lại tình yêu thương bền bỉ từ khán giả. Bà khẳng định sẽ không bao giờ dừng lại, bởi ước mơ được đứng trên sân khấu đã theo bà từ thuở nhỏ. “Còn sức là còn theo nghề”, đó là lời nguyện giản dị nhưng đầy xúc động của người nghệ sĩ đã sống trọn đời mình cho ánh đèn sân khấu.

Không chỉ nhìn lại quá khứ, Kiều Mai Lý còn dành nhiều trăn trở cho thế hệ nghệ sĩ trẻ hiện nay. Theo bà, các bạn trẻ hiện nay gặp nhiều khó khăn hơn do sân khấu ngày càng thu hẹp. Bà mong ước sẽ có thêm nhiều không gian nghệ thuật để các thế hệ sau tiếp tục được tỏa sáng và nuôi dưỡng đam mê.

Kiều Mai Lý sinh năm 1949, là gương mặt quen thuộc của sân khấu cải lương. Nữ nghệ sĩ từng có quãng thời gian hoạt động ở đoàn Dạ Lý Hương, đứng chung sân khấu cùng với NSND Bạch Tuyết, NSND Ngọc Giàu, nghệ sĩ Hồng Nga… Sau này, Kiều Mai Lý bén duyên sang lĩnh vực hài kịch, cùng nghệ sĩ Bảo Quốc, nghệ sĩ Kim Xuân… từng gây chú ý trong chương trình Trong nhà ngoài phố.