Thời sự

Niềm vui của người vợ khi lần đầu được chồng quân nhân nắm tay giữa phố đông

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
29/08/2025 08:31 GMT+7

Khi thấy người chồng quân nhân xuất hiện sau khối

khối đi bộ phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành A80, chị Doãn Thị Cẩm Vân ( 23 tuổi, quê Ninh Bình) vội len lỏi giữa dòng người, đi về cuối điểm tập kết để được gặp chồng.

Theo kế hoạch tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 (A80), tất cả các khối diễu hành qua trục đường chính trước lễ đài quảng trường Ba Đình (P.Ba Đình, Hà Nội), sau đó một phần khối đi bộ sẽ di chuyển theo cung đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - quảng trường Cách mạng Tháng Tám rồi về vị trí tập kết trên đường Trần Khánh Dư (P.Cửa Nam, Hà Nội).

Niềm vui của người vợ khi lần đầu được chồng quân nhân nắm tay giữa phố đông- Ảnh 1.

Chị Doãn Thị Cẩm Vân hạnh phúc khi được hội ngộ người chồng quân nhân sau gần 1 tháng xa cách

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Niềm vui của người vợ khi lần đầu được chồng quân nhân nắm tay giữa phố đông- Ảnh 2.

Chị Doãn Thị Cẩm Vân cùng anh Mai Xuân Diệu nắm tay nhau sải bước trên phố đông người

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Giống như 2 lần tổ chức tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trước đó, tối 28.8, sau buổi sơ duyệt cấp nhà nước, trục đường Trần Khánh Dư trở thành nơi hội ngộ ý nghĩa của người có người thân là quân nhân tham gia sự kiện này.

Khi thấy người chồng quân nhân là anh Mai Xuân Diệu (24 tuổi, quê Ninh Bình; là giáo viên đi sau khối diễu binh), chị Cẩm Vân không giấu được cảm xúc, vội chạy lại ôm lấy chồng để thỏa nỗi nhớ nhung.

"Chúng tôi mới cưới nhau vào đợt Tết Nguyên đán 2025 vừa qua. Sau khi cưới thì anh ấy đi tham gia đợt huấn luyện tân binh. Tiếp đó, anh lại tham gia Lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2.9. Gần 1 tháng nay chúng tôi chưa gặp được nhau", chị Cẩm Vân nói.

Theo chị Vân, sau 4 năm rưỡi yêu nhau và tìm hiểu, chị đã quyết định tiến đến hôn nhân và thấu hiểu rằng, khi lấy chồng quân nhân, chị sẽ chịu thiệt thòi phần nào vì đặc thù công việc.

"Hôm 26 tháng Chạp Tết Nguyên đán 2025, chúng tôi tổ chức đám cưới nhưng đến ngày 28 tết là anh ấy phải đi công tác luôn. Sau đó, cả tết không được về ngày nào. Lúc đó, tôi cảm thấy buồn vì là năm đầu tiên về nhà chồng nhưng chồng không có nhà", chị Vân thổ lộ.

Sau đó, chị Vân đã gạt nỗi buồn sang một bên, tự nhủ bản thân phải cố gắng và chia sẻ với chồng. Và, bố mẹ chồng cũng biết điều này nên luôn giúp đỡ, động viên chị rất nhiều.

"Sau chuỗi ngày dài xa cách, thấy anh ấy đen hơn, lại tham gia huấn luyện vất vả nên tôi rất thương, đồng thời cũng thấy tự hào vì anh ấy. Dù nỗi buồn vẫn còn một ít nhưng anh ấy là hạnh phúc của cuộc đời tôi", chị Vân nói.

Trong ít phút gặp gỡ ngắn ngủi, chị Vân hạnh phúc vì đã tranh thủ cùng chồng chụp vài tấm hình lưu giữ làm kỷ niệm. Điều ý nghĩa hơn nữa đối với chị là được người chồng quân nhân cầm tay giữa chốn đông người.

"Những lúc cầm tay nhau, chúng tôi cũng ít khi thể hiện ở chỗ đông người. Và khi đó, anh Diệu chỉ mặc quần áo dân sự thôi, không mặc quân phục, ít có dịp để gặp nhau như hiện tại", chị Vân chia sẻ, ánh mắt đầy niềm vui.

Theo kế hoạch, sau buổi sơ duyệt, vào 7 giờ ngày 30.8, tại quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội sẽ diễn ra chương trình tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80, trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 vào 6 giờ 30 ngày 2.9.

