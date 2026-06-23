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Thế giới

Niger trở thành nước thứ 3 rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế

Văn Khoa
Văn Khoa
Niger đã chính thức gửi thư thông báo rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), cáo buộc cơ quan tư pháp này thực thi công lý một cách có chọn lọc, theo AP hôm nay 23.6.

Niger đã gửi thư cho Liên Hiệp Quốc hôm 22.6, khởi động quá trình rút khỏi hiệp ước nền tảng của tòa án này là Quy chế Rome. "Dù tòa án đã mang lại hy vọng lớn lao cho những người trân trọng hòa bình và công lý, nhưng nó đã bị lạm dụng và lợi dụng", thư viết.

Niger trở thành nước thứ 3 rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế - Ảnh 1.

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tại The Hague (Hà Lan) vào ngày 9.12.2025

Ảnh: AP

ICC bày tỏ sự thất vọng về việc Niger rút khỏi tòa án. "Chúng tôi rất tiếc về bất kỳ quyết định nào từ bỏ nỗ lực chung nhằm chấm dứt tình trạng miễn trừ trách nhiệm đối với những tội ác quốc tế nghiêm trọng nhất", ICC tuyên bố.

Việc Niger rút khỏi ICC sẽ có hiệu lực 12 tháng sau khi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nhận được thư, nhưng bất kỳ tội ác nào xảy ra trước khi nước này chính thức rời đi vẫn thuộc thẩm quyền của tòa án.

Việc Niger rút khỏi ICC sẽ biến nước này trở thành quốc gia thứ 3 rời khỏi tòa án sau Philippines và Burundi. Niger, Mali và Burkina Faso vào năm ngoái đã thông báo sẽ rút khỏi ICC.

Một cuộc đảo chính của quân đội đã lật đổ chính phủ được bầu cử của Niger vào năm 2023. Kể từ đó, chính quyền quân sự của Niger đã từ bỏ các đối tác lâu năm và thay vào đó thành lập các liên minh mới. Mali và Burkina Faso cũng đã trải qua những chuyển đổi tương tự.

Vào đầu tháng này, hơn 30 người đã thiệt mạng khi các tay súng tấn công sân bay chính ở thủ đô Niamey của Niger. Đây là vụ tấn công thứ hai trong năm nay tại sân bay này, một trung tâm chiến lược đóng vai trò là bộ chỉ huy của quân đội cầm quyền. Đây cũng là trụ sở của liên minh khu vực tập hợp quân đội từ Niger, Mali và Burkina Faso.

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