Ninh Bình: Cán bộ xã trục lợi tiền từ thiện

Ngày 6.5, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Lợi (42 tuổi, ngụ thôn 1 Hải Đường, xã Hải Anh, Ninh Bình), nguyên Phó trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND xã Hải Anh, để điều tra về hành vi chiếm đoạt tiền từ thiện.

Lực lượng công an thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Lợi (áo xanh) ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Ninh Bình xác định, ngày 28.9.2025 trên địa bàn thôn 1 Hải Đường xảy ra trận lốc xoáy lớn gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân, trong đó có nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Sau trận lốc xoáy, nhiều tổ chức, cá nhân trong đó có Quỹ Thiện Tâm đã hỗ trợ tiền cho người dân bị thiệt hại tài sản. Trong quá trình cung cấp thông tin hộ gia đình bị thiệt hại cho Quỹ Thiện Tâm, Nguyễn Văn Lợi đã cung cấp thông tin, hồ sơ không đúng sự thật để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 60 triệu đồng - là số tiền mà Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ người dân bị thiệt hại tài sản.

Hành vi của Nguyễn Văn Lợi đã bị khởi tố để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 174, Bộ luật Hình sự.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, hành vi vi phạm của Nguyễn Văn Lợi đã gây bức xúc cho người dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền địa phương. Đồng thời khuyến cáo các đơn vị, cá nhân trong quá trình thực hiện việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân gặp hoàn cảnh khó khăn cần đảm bảo tính chính xác, công khai và minh bạch.