Liên quan đến vụ người dân bỏ tiền tỉ ra trồng "ruộng dứa" dài hàng km trên dải phân cách giữa và hai bên đường đại lộ Hoa Lư (Ninh Bình), sáng 5.11, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình, cho biết, tỉnh đã nắm được thông tin này.

Ninh Bình cho người dân thu hoạch xong "ruộng dứa" trên đại lộ nghìn tỉ

ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo vị lãnh đạo, trên tinh thần thống nhất phương án tạm thời giữ lại "ruộng dứa" để người dân thu hoạch. Tuy nhiên, ông giao cho chính quyền địa phương cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình (chủ đầu tư) phải giám sát, hỗ trợ người dân thu hoạch.

Đồng thời, có kế hoạch để đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn kết cấu hạ tầng giao thông. Khi hết vụ dứa phải bàn giao lại mặt bằng cho lực lượng chức năng.

Đáng chú ý, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cũng đặt ra trường hợp sau này, nếu bảo đảm được 2 yếu tố an toàn giao thông và giữ gìn bảo vệ tốt kết cấu hạ tầng giao thông, có thể giao khoán cho địa phương quản lý và trồng dứa làm cảnh quan bởi có khả năng trồng dứa sẽ đẹp và đỡ tốn kém hơn việc trồng hoa tầm thấp và cây cỏ.

Ai trồng 'ruộng dứa' kín dải phân cách đại lộ gần 2.000 tỉ đồng ở Ninh Bình?

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, thời gian qua, trên dải phân cách của đại lộ Hoa Lư (tuyến đường được đầu tư gần 2.000 tỉ đồng) đoạn đi qua địa bàn xã Phú Long (tỉnh Ninh Bình) bỗng xuất hiện những "ruộng dứa" xanh mướt, kéo dài khoảng 3 - 5 km.

Dứa được người dân trồng thành 8 luống, mỗi luống có chiều rộng khoảng 1 m. Nhiều ruộng dứa đã tươi tốt chuẩn bị ra quả nhưng cũng có nơi dứa vừa mới được trồng và đang được người dân chăm sóc.

Câu chuyện về những luống dứa trồng trên dải phân cách cũng là câu chuyện bàn tán nhiều ngày qua khi một số ý kiến cho rằng, trồng dứa trên khu vực này là hợp lý, tránh cỏ dại mọc um tùm che khuất tầm nhìn, không bị lãng phí nguồn lực khi phải dọn cỏ thường xuyên trên tuyến đường dài, có dải phân cách rộng. Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng khi người dân tự ý cải tạo đất trồng, khi chăm sóc và thu hoạch dứa sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông.

Ông Đặng Hữu Trường, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình (chủ đầu tư), khẳng định, khu vực trồng dứa không phải đất nông nghiệp mà là đất công trình giao thông nên "không có khái niệm sử dụng để canh tác nông nghiệp".

Theo ông Trường, đơn vị đã phát hiện vi phạm trong năm 2025 và đã ban hành văn bản chỉ đạo đơn vị thi công là Liên danh Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường và Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Thành Trung tăng cường bảo vệ công trường thi công, đồng thời gửi văn bản đề nghị UBND các xã trên toàn tuyến phối hợp xử lý.

Tuy nhiên, kể từ ngày Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình phát hiện đến nay đã gần 1 năm, những "ruộng dứa" trên đại lộ Hoa Lư không những không giảm đi mà còn mở rộng diện tích, kéo dài thêm 3 - 4 km trên dải phân cách.



