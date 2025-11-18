Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Khám phá

Ninh Bình - điểm đến hấp dẫn của điện ảnh và lễ cưới cao cấp

Minh Hải
18/11/2025 20:34 GMT+7

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cho rằng, địa phương này đủ tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, không gian văn hóa để trở thành điểm đến hấp dẫn với điện ảnh và lễ cưới cao cấp mang tầm quốc tế.

Chiều 18.11, tại Trung tâm hội nghị quốc tế Vesak (thuộc khu du lịch Tam Chúc, Ninh Bình), Sở Du lịch Ninh Bình cùng Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tổ chức hội nghị quốc tế "Ninh Bình: điểm đến chiến lược cho du lịch, điện ảnh và lễ cưới cao cấp".

Ninh Bình trở thành điểm đến điện ảnh quốc tế và lễ cưới cao cấp hấp dẫn - Ảnh 1.

Ninh Bình hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn với điện ảnh và lễ cưới cao cấp mang tầm quốc tế

ẢNH: PHÚC NGƯ

Sự kiện thu hút nhiều đạo diễn, diễn viên nổi tiếng và doanh nghiệp lữ hành của Việt Nam và Ấn Độ tham dự.

Tại hội nghị, ông Trần Song Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, cho biết Ninh Bình có bối cảnh lý tưởng cho các tác phẩm điện ảnh, là điểm đến hấp dẫn cho du lịch nghỉ dưỡng, sự kiện và lễ cưới. Bởi tỉnh này có cảnh quan thiên nhiên độc đáo, không gian di sản đa tầng và bản sắc văn hóa, tri thức bản địa đậm nét.

Ông Tùng cho biết thêm, thời gian tới, Ninh Bình tiếp tục hoàn thiện quy hoạch không gian du lịch, không gian bảo tồn di sản, không gian các phim trường, để tạo điều kiện thuận lợi cho các hãng phim, nhà đầu tư, doanh nghiệp quốc tế đến khảo sát, hợp tác. Và tương lai không xa, Ninh Bình sẽ là điểm đến hấp dẫn của điện ảnh và lễ cưới cao cấp mang tầm quốc tế. 

Ninh Bình trở thành điểm đến điện ảnh quốc tế và lễ cưới cao cấp hấp dẫn - Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tặng quà và chụp ảnh lưu niệm với các nhà làm phim, đạo diễn Ấn Độ

ẢNH: MINH HẢI

Hiện, tỉnh Ninh Bình đã quy hoạch 3 khu phim trường, gồm: phim trường Ninh Hòa (tại P.Hoa Lư), phim trường núi Đọi (tại P.Tiên Sơn) và phim trường thuộc P.Tây Hoa Lư.

Trong đó, khu phim trường Ninh Hòa kết hợp đô thị được quy hoạch với tổng diện tích khoảng 295 ha. Ngoài phim trường còn có các công trình, hạng mục khác, như: công viên mô hình Disneyland, công viên rừng kỹ thuật số...

Khu phim trường Núi Đọi kết hợp đô thị quy hoạch rộng khoảng hơn 51 ha. Ngoài phim trường còn có các công trình, hạng mục, như: khu cấm thành, khu quan văn - quốc tử giám, khu quan võ - thao trường, khu làng quê - chợ quê, khu lễ hội Tịch Điền, khu bến thuyền - show diễn...

Ninh Bình trở thành điểm đến điện ảnh quốc tế và lễ cưới cao cấp hấp dẫn - Ảnh 3.

Đoàn làm phim Kong: Skull Island chuẩn bị cảnh quay tại Ninh Bình năm 2016

ẢNH: ĐINH DỤNG

Khu phim trường thuộc P.Tây Hoa Lư kết hợp đô thị sẽ phục dựng các dòng sông cổ nối từ sông Hoàng Long đến sông Bến Đang, phục dựng làng Việt cổ, làng nghề thuốc truyền thống Sinh Dược...

Tỉnh Ninh Bình hy vọng với việc phát triển các khu phim trường gắn với cảnh quan thiên nhiên ở vùng đệm của di sản Tràng An sẽ sớm đưa tỉnh này trở thành điểm đến hấp dẫn của điện ảnh và lễ cưới cap cấp mang tầm quốc tế.

