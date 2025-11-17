Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tuần Điện ảnh Việt tại Pháp

Thu Thủy
17/11/2025 09:10 GMT+7

Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng sẽ diễn ra từ ngày 5 - 12.12 tại rạp Le Grand Rex - biểu tượng văn hóa điện ảnh của Paris (Pháp).

Sự kiện do Hiệp hội Xúc tiến và phát triển điện ảnh VN (VFDA) phối hợp AVSE Global tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán VN tại Pháp, nhằm quảng bá các tác phẩm tiêu biểu và kết nối điện ảnh Việt với thế giới.

Tại sự kiện này, 17 phim đại diện cho nhiều giai đoạn phát triển của điện ảnh Việt trong hơn nửa thế kỷ, từ thời chiến tranh, hậu chiến đến thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế sẽ được trình chiếu, gồm: Bao giờ cho đến tháng mười, Cánh đồng hoang, Chung cư, Tướng về hưu, Bi đừng sợ, Những đứa trẻ trong sương, Cu li không bao giờ khóc, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Mưa trên cánh bướm, Tro tàn rực rỡ, Hãy thức tỉnh và sẵn sàng, Mây nhưng không mưa, Đâu đó bên bệnh viện, Những con voi bên vệ đường, Song Lang cùng 2 bộ phim mới gây chú ý: Mưa đỏ, Tử chiến trên không.

2 trong số các phim sẽ được chiếu tại Tuần lễ phim ở Pháp

ẢNH: ĐOÀN PHIM CUNG CẤP

Đáng chú ý, ban tổ chức chọn Mưa đỏTử chiến trên không chiếu mở màn khai mạc và bế mạc tuần phim. Cả hai đều tạo dấu ấn mạnh tại phòng vé Việt thời gian qua. Mưa đỏ với doanh thu hơn 714 tỉ đồng trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử; trong khi Tử chiến trên không thu hơn 250 tỉ đồng và giữ vững vị trí phim hành động VN có doanh thu cao nhất phòng vé từ trước đến nay.

Bên cạnh các suất chiếu, sự kiện còn bao gồm triển lãm ảnh, tọa đàm, giao lưu nghệ sĩ và hội thảo hợp tác điện ảnh Việt - Pháp. Chủ đề Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng do TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA - lựa chọn, hướng đến việc khắc họa diện mạo đa tầng của điện ảnh Việt, đồng thời mở ra cơ hội để tác phẩm điện ảnh Việt tiếp cận khán giả châu Âu và tăng cường các dự án hợp tác quốc tế.

