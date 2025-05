Ninh Bình: Hai nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến, 1 người tử vong

Ngày 9.5, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã triệu tập 21 thanh thiếu niên độ tuổi từ 15 - 22 (đều ngụ H.Nho Quan) để điều tra về các hành vi gây rối trật tự công cộng và giết người.

Các thanh thiếu niên gây ra vụ án bị Công an Ninh Bình triệu tập phục vụ điều tra ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình, tối 4.5, nhóm thanh thiếu niên do Nguyễn Văn Tài Em (18 tuổi, ngụ xã Thượng Hòa, H.Nho Quan) dẫn đầu và nhóm do Nguyễn Duy Hưng (17 tuổi, ngụ xã Văn Phương, H.Nho Quan) dẫn đầu đã xảy ra mâu thuẫn khi di chuyển trên đường thuộc địa bàn xã Văn Phương.

2 nhóm thanh thiếu niên đã dùng gạch đá, vỏ chai bia ném vào nhau nhưng không có ai bị thương nặng. Sau đó, 2 nhóm hẹn tối 5.5 gặp nhau tiếp tục giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 19 giờ 30 ngày 5.5, Nguyễn Văn Tài Em rủ theo 7 thanh thiếu niên khác mang theo vỏ chai bia, gậy bóng chày đến gặp nhóm Nguyễn Duy Hưng (hơn 10 người) như đã hẹn. Khi gặp nhau trên tuyến đường Đông Tây thuộc địa bàn TT.Nho Quan (H.Nho Quan), 2 nhóm đã xông vào đánh nhau, dùng vỏ chai bia ném vào nhau.

Do thất thế nên nhóm của Nguyễn Văn Tài Em lên xe máy bỏ chạy và bị nhóm của Nguyễn Duy Hưng đuổi theo.

Khi đến khu vực phố An Thượng (thị trấn Nho Quan), Nguyễn Văn Tài Em đã ném gậy bóng chày khiến xe máy do Nguyễn Duy Hưng điều khiển mất lái lao vào cột mốc bên đường. Hậu quả là Nguyễn Duy Hưng tử vong.

Sau khi xảy ra vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vào cuộc điều tra, triệu tập tổng cộng 21 thanh thiếu niên liên quan để phân loại, điều tra làm rõ các hành vi gây rối trật tự công cộng và giết người.