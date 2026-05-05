Ninh Dương Lan Ngọc tái xuất với phim tình báo 'Mật mã Đông Dương'

Ê kíp phim điện ảnh Mật mã Đông Dương chính thức ra mắt báo giới vào chiều 5.5 tại Hà Nội.

Dù thời điểm công chiếu dự kiến là 30.4.2027, nhưng ngay từ đầu, dự án đã gây chú ý vì hội tụ dàn sao đình đám và theo đuổi một trong những thể loại được cho là "khó nhằn": tình báo - gián điệp.

Chắt lọc từ hơn 25.000 bộ hồ sơ tình báo

Tại buổi ra mắt, ê kíp thực hiện dự án phim hào hứng cho biết, có thể nói Mật mã Đông Dương là sự trở lại của đề tài tình báo sau gần 4 thập kỷ vắng bóng trên màn ảnh rộng. "Chúng ta từng được biết đến những vị tướng tình báo huyền thoại cả trong đời thực lẫn trên màn bạc nhưng tiếc là đã gần 4 thập kỷ trôi qua, cái mạch đó đã không được tiếp nối trên màn ảnh. Và vì vậy, ở dự án phim này, mong muốn của chúng tôi là nối tiếp cái mạch từng bị đứt đoạn đó", đạo diễn Trần Ka My chia sẻ tại sự kiện.

Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Tuấn, Trâm Anh cùng góp mặt trong Mật mã Đông Dương Ảnh: Đoàn phim cung cấp

"Điện ảnh Việt từng khắc họa thành công hình tượng người chiến sĩ tình báo Nguyễn Thành Luân qua diễn xuất tuyệt vời của nghệ sĩ Chánh Tín trong bộ phim dài tập Ván bài lật ngửa. Đấy là niềm tự hào của tình báo Quân đội nhân dân Việt Nam. Và trong lịch sử 80 năm của tình báo Công an nhân dân Việt Nam cũng có không ít chiến công lừng lẫy với những con người huyền thoại. Mật mã Đông Dương chính là một lát cắt trong dòng chảy lịch sử đó...", Giám đốc Điện ảnh Công an nhân dân Trần Nam Chung chia sẻ. Ông nhấn mạnh, đây là một trong những dự án đầu tiên đưa mặt trận tình báo Đông Dương lên màn ảnh rộng, thông qua việc khai thác các hồ sơ đã được giải mật.

Trong bối cảnh chiến tranh Đông Dương, hoạt động của các điệp viên phần lớn vẫn còn nằm trong vùng "tối" của lịch sử, với tư liệu công khai hạn chế. Điều này đặt ra thách thức lớn cho ê kíp thực hiện Mật mã Đông Dương không chỉ ở khâu nghiên cứu mà còn trong việc cân bằng giữa tính xác thực lịch sử và sức hút điện ảnh.

Bối cảnh trải rộng gần 10 tỉnh thành trong và ngoài nước

Bối cảnh câu chuyện chính của phim được đặt tại Lào - quốc gia giữ vị thế then chốt trong cục diện chiến tranh Đông Dương. Sau Hiệp định Genève, Mỹ dần thay thế ảnh hưởng của Pháp tại khu vực, trong khi Việt Nam bị chia cắt hai miền. Dù tuyên bố trung lập, Lào thực chất trở thành điểm giao tranh ngầm của nhiều thế lực.

Quang Tuấn - sao phim Địa đạo hào hứng tham gia dự án Mật mã Đông Dương Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Với vị trí sát Việt Nam, gắn liền với tuyến Trường Sơn, đường 9 và các tuyến tiếp vận chiến lược cho chiến trường miền Nam, Lào không chỉ là quốc gia láng giềng mà còn là "huyết mạch" quan trọng, có khả năng tác động trực tiếp đến cục diện chiến tranh Việt Nam. Bối cảnh này giúp bộ phim mở rộng quy mô quốc tế, đồng thời làm nổi bật bản chất của chiến tranh tình báo - cuộc chiến giành giật nguồn tin, tuyến đường, lòng tin và quyền chi phối khu vực.

"Bối cảnh phim vì thế trải rộng trên 6 tỉnh thành tại Việt Nam và 3 tỉnh của Lào", đạo diễn Trần Ka My cho biết.

Mức đầu tư 'khủng' với đích ngắm không chỉ phòng vé nội địa

Được định vị là dự án mang tính trọng điểm với mức đầu tư "khủng", Mật mã Đông Dương sử dụng 40% bối cảnh bằng công nghệ VFX/CGI hiện đại để tái hiện chân thực không gian lịch sử. Kịch bản khai thác đề tài mới mẻ: mặt trận tình báo Việt Nam tại hải ngoại, kết hợp hài hòa giữa đấu trí, thân phận, tình yêu, lý tưởng và sự hy sinh, qua diễn xuất của dàn diễn viên thực lực: NSND Trung Anh, Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam, Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh...

Trâm Anh - sao phim Tử chiến trên không tái xuất trong Mật mã Đông Dương Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Sau dấu ấn đậm trên thị trường điện ảnh Việt với Tử chiến trên không, Điện ảnh Công an nhân dân hy vọng Mật mã Đông Dương sẽ tiếp tục công phá phòng vé nội địa, thậm chí còn tham vọng tiếp cận thị trường quốc tế.

Song song, Điện ảnh Công an nhân dân cũng bắt tay khởi động dự án phim điện ảnh Nữ biệt động Sài Gòn (do Hàm Trần đạo diễn), dự kiến ra rạp cùng thời điểm.