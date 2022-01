Ninh Thuận: Trục xuất người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Ngày 13.1, Công an tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) tiến hành trục xuất một người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Trước đó, qua công tác quản lý lưu trú, các lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận phát hiện một người nước ngoài nhập cảnh trái phép, cư trú tại địa phương. Qua làm việc, người này khai nhận đã được sự hướng dẫn, giúp sức của một số người vùng ngoại biên, rồi sử dụng ô tô 7 chỗ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; sau đó đến Ninh Thuận cư trú trái phép.





Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh - Phòng An ninh đối ngoại đã lập biên bản vi phạm hành chính, tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh ra quyết định trục xuất đối tượng về nước.

Công an tỉnh Ninh Thuận đề nghị người nhân dân khi phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép, cần thông báo ngay cho công an xã, phường, thị trấn gần nhất hoặc liên hệ trực ban Phòng An ninh đối ngoại để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.