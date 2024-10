Nintendo mạnh tay xóa sổ Ryujinx, dấu chấm hết cho các phần mềm giả lập Switch

Theo các báo cáo mới đây, Nintendo đã đạt được thỏa thuận để khiến trình giả lập Switch Ryujinx chính thức ngừng hoạt động. Trang tải xuống của Ryujinx hiện tại đã trống, GitHub của dự án bị gỡ bỏ và trên các kênh truyền thông xã hội cũng như Discord chính thức của Ryujinx đã xuất hiện lời giải thích về tình hình này. Một trong những nhà phát triển chính của dự án, gdkchan, được cho là đã bị liên lạc trực tiếp bởi Nintendo và nhận được lời đề nghị ngừng phát triển Ryujinx, đồng thời phải xóa bỏ toàn bộ các tài sản dữ liệu liên quan.

Cụ thể, một quản trị viên của dự án, ripinperiperi, đã chia sẻ trên Discord rằng gdkchan đã được Nintendo đề nghị ký kết thỏa thuận chấm dứt phát triển. Trong khi chờ gdkchan xác nhận liệu có chấp nhận thỏa thuận này hay không, tổ chức đã bị gỡ bỏ. “Tôi nghĩ rằng đây có thể là kết quả cuối cùng”, ripinperiperi viết.

Thông báo của Ryujinx trên mạng xã hội X về việc ngừng phát triển phần mềm giả lập Switch đồng thời phải xóa toàn bộ dữ liệu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thông tin này đã khiến cộng đồng người dùng Ryujinx cảm thấy hụt hẫng, khi họ chứng kiến những tiến bộ vượt bậc của trình giả lập Switch này trên các nền tảng như iOS và Android trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, với sự can thiệp của Nintendo, những tính năng này có lẽ sẽ không bao giờ được phát hành.

Nintendo không đưa ra xác nhận hay phủ nhận về việc đã đạt được thỏa thuận với gdkchan. Người phát ngôn của Nintendo, Eddie Garcia, chỉ hướng các câu hỏi đến Hiệp hội Phần mềm Giải trí (ESA), nhưng không có thông tin cụ thể nào được cung cấp. Điều này làm dấy lên nhiều đồn đoán về chiến lược của Nintendo đối với các trình giả lập Switch.

Ryujinx, trong suốt quá trình phát triển, luôn được coi là khó có thể bị chạm đến bởi các vấn đề pháp lý. Điều này một phần là do các tin đồn cho rằng nhà phát triển chính của dự án, gdkchan, làm việc từ Brazil, nơi có chính sách mềm mỏng hơn đối với các vấn đề về bản quyền phần mềm. Tuy nhiên, chưa bao giờ có bằng chứng xác thực cho thấy Nintendo đã kiện Ryujinx, hoặc đưa ra các yêu cầu gỡ bỏ trên GitHub như với các trình giả lập khác. Dẫu vậy, sự việc lần này cho thấy Nintendo đã gây áp lực mạnh mẽ lên nhóm phát triển, đủ để khiến họ tự nguyện dừng lại.

Yuzu - một phần mềm giả lập Switch khác tương tự như Ryujinx phải bồi thường khoản tiền 2,4 triệu USD cho Nintendo sau đơn kiện vào tháng 2.2024

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Về mặt pháp lý, trình giả lập Switch hay các loại giả lập khác không hoàn toàn bị coi là bất hợp pháp. Tuy nhiên, các công ty như Nintendo có thể đệ đơn kiện mà các nhà phát triển độc lập khó có khả năng đối phó về mặt tài chính, hoặc gây áp lực lên các nền tảng như GitHub và Discord để loại bỏ các dự án vi phạm. Bên cạnh đó, còn có những lý thuyết pháp lý khác cho rằng Nintendo có thể giành chiến thắng nếu vụ việc được đưa ra tòa, không phải vì trình giả lập vi phạm pháp luật, mà vì một số cơ chế bảo vệ bản quyền của máy Nintendo Switch có thể bị lợi dụng cho các hoạt động vi phạm bản quyền.

Ryujinx gần đây cũng gây chú ý khi có khả năng chạy trò chơi The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom mượt mà hơn trên PC so với trên chính hệ máy Nintendo Switch, nơi trò chơi thường gặp vấn đề về tốc độ khung hình. Điều này có thể là một trong những lý do khiến Nintendo quyết liệt hơn trong việc xử lý các trình giả lập.

Việc trình giả lập Switch như Ryujinx ngừng hoạt động cho thấy Nintendo tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh mẽ nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và kiểm soát việc sử dụng các sản phẩm của mình. Đây là một phần trong chiến lược lâu dài của công ty nhằm đối phó với các công nghệ giả lập có thể tạo điều kiện cho hành vi vi phạm bản quyền. Dù trình giả lập Switch về mặt kỹ thuật không phải là bất hợp pháp, động thái này cho thấy Nintendo sẵn sàng hành động để bảo vệ hệ sinh thái của mình. Kết quả này cũng làm nổi bật những thách thức mà các dự án giả lập phải đối mặt trước áp lực pháp lý.