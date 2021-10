Nintendo sẽ tiết lộ bản cập nhật lớn tiếp theo của Animal Crossing vào ngày 15.10

Theo The Verge, giống như Smash Direct trước đó, tựa game Animal Crossing: New Horizons sẽ có buổi giới thiệu riêng vào ngày 15.10. Thông tin do tài khoản Twitter của Animal Crossing đã tiết lộ, hứa hẹn sẽ có 20 phút cho việc cập nhật và thông báo về những gì sẽ xảy ra với Nintendo trong cơn đại dịch.

Trong một thời gian, New Horizons luôn khan hiếm về nội dung mới. Trong khi các vật phẩm theo mùa được sử dụng để khai thác các hòn đảo của dân làng được thêm vào thường xuyên và các sự kiện mới vẫn được triển khai dù chậm hơn một chút. Trong năm nay, chúng ta đã thấy có 3 sự kiện mới: bữa tiệc Festivale, May Day và National Museum Day. Để giữ cho người chơi bận rộn với các shinies mới, New Horizons giới thiệu loạt sự kiện chéo có các nhân vật Sanrio và các vật phẩm Mario.





Bản cập nhật mới dự kiến phát hành vào tháng 11, có vẻ như sẽ có thêm một quán cà phê được nhiều người chơi mong đợi. Trong Animal Crossings trước đây, quán cà phê là nơi để trò chuyện ngẫu nhiên với dân làng trong giờ nghỉ của họ, đồng thời cho phép người chơi làm việc để đổi lấy hạt cà phê và đồ đạc.