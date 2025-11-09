Nổ bình chứa a xít, 2 công nhân tử vong

Ngày 9.11, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng và xã Bảo Lâm 1 có mặt tại nhà máy của Công ty cổ phần HC Bảo Lâm để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ bình chứa a xít khiến hai công nhân tử vong vào sáng cùng ngày.

Nơi xảy ra vụ nổ bình chứa a xít khiến 2 công nhân tử vong

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ bình chứa a xít xảy ra khoảng 9 giờ 45 cùng ngày. Thời điểm đó, 2 công nhân Nguyễn Hữu Tùng (29 tuổi, ở xã Bảo Lâm 1) và Hà Duy Khánh (28 tuổi, ở P.2 Bảo Lộc, Lâm Đồng) đi kiểm tra kỹ thuật trong nhà máy.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ bình chứa a xít ẢNH: CTV

Trong quá trình kiểm tra, 2 công nhân phát hiện khu vực bình chứa a xít có dấu hiệu rò rỉ nên tiến hành xiết lại bulong bồn chứa. Do bulong bị gỉ sét nên 2 công nhân lấy máy cắt để cắt bulong. Trong khi đang cắt đã tạo ra tia lửa tiếp xúc với khí hydro trong bồn chứa đang rò rỉ khiến bồn phát nổ.

Hậu quả, anh Tùng và anh Khánh bị thương nặng, được các đồng nghiệp đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cả 2 nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Nhà máy sản xuất xút của Công ty cổ phần HC Bảo Lâm được khởi công xây dựng từ tháng 3.2024 ẢNH: CTV

Nhà máy sản xuất xút của Công ty cổ phần HC Bảo Lâm được khởi công xây dựng từ tháng 3.2024. Nhà máy này tập trung sản xuất NaOH và các sản phẩm từ Clo, đóng vai trò thiết yếu trong các hoạt động xử lý nước cấp và nước thải công nghiệp. Dự án có công suất kế 20.000 tấn/năm.

Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thiện việc thi công xây dựng và lắp đặt các hệ thống thiết bị, dây chuyền máy móc để đi vào hoạt động. Khi công ty đang chuẩn bị làm lễ hoàn công thì xảy ra vụ nổ bình chứa a xít làm 2 công nhân thiệt mạng.

Các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho phong tỏa khu vực nhà máy, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ bình hơi.