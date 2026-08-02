Nổ bom gây thương vong lớn gần nhà hàng trung tâm Moscow

Hãng TASS ngày 1.8 dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Nga cho biết vụ việc xảy ra vào lúc 20 giờ 10 cùng ngày theo giờ địa phương, gần một nhà hàng nằm trong khu nhà cao tầng tại Quảng trường Kudrinkskaya ở Moscow.

Ủy ban Chống khủng bố Nga (NAC) cho biết một người phụ nữ chưa xác định danh tính đã cố gắng mang thiết bị nổ tự chế vào nhà hàng nhưng bị nhân viên an ninh chặn lại. Vụ nổ ngay sau đó đã khiến người phụ nữ này, một bảo vệ và một thực khách thiệt mạng. Theo giới chức y tế, 21 người khác bị thương với các mức độ khác nhau và đang được hỗ trợ tích cực.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường gần vụ nổ bom ở Moscow, Nga vào ngày 1.8 ẢNH: REUTERS

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát và Vệ binh Quốc gia Nga đã phong tỏa hiện trường. Các chuyên gia của Ủy ban Điều tra Nga đang khẩn trương thu thập chứng cứ. Sở Giao thông Moscow cũng thông báo hoãn lễ hội đạp xe ban đêm tại Moscow.

Giới chức hiện chưa công bố danh tính nạn nhân và chưa xác định được bên chịu trách nhiệm cho vụ tấn công.

Báo Kommersant ở Nga dẫn các nguồn thạo tin nhận định quả bom được thiết kế nhằm gây thương vong tối đa cho những vị khách tại nhà hàng. Nguồn tin cho rằng thiết bị có thể đã được một người khác kích nổ từ xa và người phụ nữ mang theo túi xách có khả năng không hề biết bên trong chứa thuốc nổ.

Ukraine chưa bình luận về vụ việc trên. Vụ nổ xảy ra trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ 5. Đầu năm nay, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố sẽ tăng cường bảo vệ các quan chức quân sự cấp cao sau hàng loạt vụ ám sát mà Moscow cáo buộc do Kyiv tiến hành, theo Reuters.