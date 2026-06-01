Nổ kho thuốc nổ tại Myanmar, hàng chục người thiệt mạng

Nhóm vũ trang đối lập Myanmar Quân giải phóng dân tộc Ta'ang (TNLA) cho biết vụ nổ xảy ra vào trưa 31.5, do vật liệu dự trữ dùng trong khai thác mỏ phát nổ ngoài ý muốn, theo Reuters.

Hiện trường vụ nổ tại làng Kaung Tat (Myanmar) ngày 31.5 ẢNH: AP

TNLA đang kiểm soát ngôi làng Kaung Tat ở thị trấn Namhkam gần biên giới Trung Quốc. Lực lượng này nói có thương vong nhưng không nêu rõ con số.

Truyền thông địa phương loan tin rằng ít nhất 55 người thiệt mạng, gồm 25 nữ và 30 nam, cùng hàng chục người bị thương, theo Reuters. AFP dẫn lời một số nhân viên cứu hộ đưa ra những con số khác nhau, từ 46 - 59 người thiệt mạng.

TNLA bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình những người đã thiệt mạng, bị thương và chịu thiệt hại do vụ nổ gây ra, đồng thời thông báo đang điều tra nguyên nhân, tuyên bố sẽ trừng phạt những người chịu trách nhiệm.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin vụ nổ gây nhiều thương vong và làm hư hại nhiều nhà cửa. Theo CCTV, kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ nổ xảy ra tại địa điểm cất trữ lượng lớn thuốc nổ sử dụng cho khai thác mỏ.

Lực lượng cứu hộ và người dân địa phương tại hiện trường sau vụ nổ ẢNH: AP

Cơ quan chức năng địa phương đang hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe và phục hồi cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ nổ.

TNLA kiểm soát Namhkam trong đợt phản công cùng các đồng minh vào cuối năm 2023. Nhóm này ký thỏa thuận ngừng bắn với quân đội Myanmar vào tháng 10.2025 thông qua nỗ lực trung gian của Trung Quốc, nhưng quan hệ vẫn còn căng thẳng.