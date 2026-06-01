Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nổ kho thuốc nổ tại Myanmar, hàng chục người thiệt mạng

Vi Trân
Vi Trân
01/06/2026 08:47 GMT+7

Hàng chục người được cho là đã thiệt mạng trong một vụ nổ ở làng Kaung Tat (Myanmar), hiện do quân đối lập kiểm soát.

Nhóm vũ trang đối lập Myanmar Quân giải phóng dân tộc Ta'ang (TNLA) cho biết vụ nổ xảy ra vào trưa 31.5, do vật liệu dự trữ dùng trong khai thác mỏ phát nổ ngoài ý muốn, theo Reuters.

Nổ kho thuốc nổ tại Myanmar, hàng chục người thiệt mạng - Ảnh 2.

Hiện trường vụ nổ tại làng Kaung Tat (Myanmar) ngày 31.5

ẢNH: AP

TNLA đang kiểm soát ngôi làng Kaung Tat ở thị trấn Namhkam gần biên giới Trung Quốc. Lực lượng này nói có thương vong nhưng không nêu rõ con số.

Truyền thông địa phương loan tin rằng ít nhất 55 người thiệt mạng, gồm 25 nữ và 30 nam, cùng hàng chục người bị thương, theo Reuters. AFP dẫn lời một số nhân viên cứu hộ đưa ra những con số khác nhau, từ 46 - 59 người thiệt mạng.

TNLA bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình những người đã thiệt mạng, bị thương và chịu thiệt hại do vụ nổ gây ra, đồng thời thông báo đang điều tra nguyên nhân, tuyên bố sẽ trừng phạt những người chịu trách nhiệm.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin vụ nổ gây nhiều thương vong và làm hư hại nhiều nhà cửa. Theo CCTV, kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ nổ xảy ra tại địa điểm cất trữ lượng lớn thuốc nổ sử dụng cho khai thác mỏ.

Nổ kho thuốc nổ tại Myanmar, hàng chục người thiệt mạng - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ và người dân địa phương tại hiện trường sau vụ nổ

ẢNH: AP

Cơ quan chức năng địa phương đang hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe và phục hồi cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ nổ.

TNLA kiểm soát Namhkam trong đợt phản công cùng các đồng minh vào cuối năm 2023. Nhóm này ký thỏa thuận ngừng bắn với quân đội Myanmar vào tháng 10.2025 thông qua nỗ lực trung gian của Trung Quốc, nhưng quan hệ vẫn còn căng thẳng.

Tin liên quan

Quân đội Myanmar giành lại thị trấn từ phe đối lập

Quân đội Myanmar giành lại thị trấn từ phe đối lập

Quân đội Myanmar giành lại thị trấn giáp giới Thái Lan từ tay lực lượng đối lập sau cuộc phản công mới đây.

Một vụ tấn công khiến hơn 30 người chết ở Myanmar

Myanmar bị tố tấn công làm chết 20 người, Mỹ lên tiếng

Khám phá thêm chủ đề

Myanmar Nổ kho thuốc nổ TNLA Quân đội Myanmar
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận