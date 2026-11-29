Ngày 29.11, lãnh đạo UBND phường Hải Vân (thành phố Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ lớn khiến 5 học sinh bị bỏng, trong đó có 3 em bị bỏng nặng hơn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 45 phút ngày 28.11, tại khu vực bên dưới nhà làng truyền thống của đồng bào Cơ Tu (nhà gươl) thuộc tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí (phường Hải Vân) xảy ra một vụ nổ lớn.

Vụ việc khiến 5 học sinh bị bỏng, gồm Hoàng A.H (11 tuổi), Bùi T.Q (10 tuổi), Bùi V.T.Đ (9 tuổi), Đinh C.T (13 tuổi) và Huỳnh M.H (9 tuổi). Trong đó, có 3 em học tiểu học và 2 em học THCS, cùng sinh sống tại tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng cùng người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Hiện 2 học sinh đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, 3 em chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Học sinh bị bỏng đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện sau vụ nổ ẢNH: CTV

Qua xác minh ban đầu, lãnh đạo UBND phường Hải Vân cho biết vụ nổ lớn có thể liên quan đến việc các học sinh đặt mua vật liệu, hóa chất trên mạng để tự chế pháo nổ, sau đó mang đến khu vực nhà gươl chơi thì xảy ra sự cố.

Cơ quan chức năng đã kiểm tra hiện trường, ghi nhận một số vật dụng liên quan đến vụ việc. Nguyên nhân cụ thể đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.