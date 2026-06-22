Nổ lớn rung chuyển trạm khí đốt ở Qatar

Theo Hãng tin Reuters ngày 22.6, sự cố xảy ra tại cơ sở cung cấp khí đốt Barzan, nằm trong khu công nghiệp sản xuất LNG Ras Laffan trong tối 21.6 (giờ địa phương).

Tập đoàn năng lượng quốc doanh QatarEnergy cho biết vụ nổ bùng phát trong quá trình khởi động lại dây chuyền sản xuất. Cơ quan chức năng lập tức điều động lực lượng đến hiện trường và đã khống chế được ngọn lửa.

Hình ảnh được cho là vụ nổ tại khu công nghiệp Ras Laffan của Qatar ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TELEGRAM/PRESS TV

Trong tuyên bố chính thức, Bộ Nội vụ Qatar cho biết 54 người bị thương và giới chức đang tìm kiếm 18 người mất tích. Bộ này gọi đây là một "tai nạn kỹ thuật", đồng thời trấn an người dân rằng không có hiện tượng rò rỉ hóa chất đe dọa đến an toàn công cộng. Mức độ thiệt hại tại nhà máy chưa được làm rõ.

Vụ nổ có nguy cơ gây thêm những biến động cho thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt khi Qatar là một trong những nhà cung cấp LNG hàng đầu thế giới.

AFP cho hay Qatar đã tạm dừng sản xuất LNG từ ngày 2.3, sau khi bị Iran tấn công vào những cơ sở trọng yếu, liên quan cuộc xung đột tại Trung Đông. Cuộc tấn công tiếp theo của Iran vào cơ sở LNG tại Qatar ngày 18.3 khiến sản lượng xuất khẩu LNG của nước này dự kiến giảm 17% và sẽ mất 3 - 5 năm để phục hồi, Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad Al-Kaabi cho biết vào thời điểm đó. Việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz cũng khiến các chuyến hàng LNG từ Qatar không thể vận chuyển đi các nước.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh phái đoàn Mỹ, Iran và các bên trung gian đang đàm phán tại Thụy Sĩ nhằm đạt được đồng thuận chấm dứt hoàn toàn xung đột. Một trong những vấn đề quan trọng là thảo luận để mở cửa eo biển Hormuz nhằm khôi phục tuyến đường biển vận chuyển năng lượng huyết mạch.