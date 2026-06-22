Mỹ và Iran kết thúc vòng đàm phán đầu tiên, nhất trí mở đường dây liên lạc

Một tuyên bố chung từ Qatar và Pakistan khẳng định trong vòng đàm phán đầu tiên, Mỹ và Iran đã nhất trí về một lộ trình hướng tới một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày.

Các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trong tuần này tại khu nghỉ dưỡng núi Buergenstock thuộc sở hữu của Qatar ở Thụy Sĩ, theo Reuters dẫn tuyên bố do Bộ Ngoại giao Qatar công bố.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance đứng cạnh con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Jared Kushner, khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi bắt tay với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, trước thềm cuộc gặp 4 bên giữa Mỹ, Iran, Pakistan và Qatar tại Thụy Sĩ ngày 21.6 Ảnh: AFP

Tuyên bố còn nhấn mạnh các bên đã nhất trí về một cơ chế để chấm dứt giao tranh ở Lebanon và mở một đường dây liên lạc để giúp đảm bảo an toàn cho các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.

Phó tổng thống Mỹ J.D Vance đã bắt đầu đàm phán với các quan chức Iran tại Thụy Sĩ hôm 21.6, theo các điều khoản của bản ghi nhớ (MoU) đạt được trong tuần trước để gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh từ tháng 4 thêm ít nhất 60 ngày. Các cuộc thảo luận tiếp tục cho đến rạng sáng 22.6 (giờ Thụy Sĩ).

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho hay Tehran đã đạt được sự miễn trừ cho việc xuất khẩu dầu mỏ và sản phẩm hóa dầu, việc gỡ phong tỏa một số tài sản bị đóng băng và việc khởi động kế hoạch tái thiết và phát triển cho Iran.

Nhà Trắng không đưa ra bình luận ngay lập tức khi được hỏi liệu các cuộc đàm phán đã kết thúc hay chưa, theo Reuters.

Ngay trước khi các cuộc đàm phán chính thức bắt đầu hôm 21.6, Kênh Fox News đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông đã nói với các quan chức Iran rằng "các ông sẽ không còn quốc gia " nếu cố đóng cửa eo biển Hormuz một lần nữa. Ông Trump còn nhắc lại lời đe dọa trước đó rằng Mỹ sẽ tiếp quản eo biển này và có thể thu phí riêng.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran trích dẫn một nguồn thạo tin tiết lộ rằng sau lời đe dọa mới của Tổng thống Trump được công bố, phái đoàn Iran đã từ chối quay trở lại phòng đàm phán, dù các thông điệp vẫn được trao đổi thông qua các bên trung gian hòa giải Pakistan và Qatar.

Theo nguồn tin của Tasnim, phía Iran cho hay việc bắt đầu đàm phán về vấn đề hạt nhân đòi hỏi phải hoàn thành các phần khác của MoU, trong đó có việc gỡ phong tỏa các tài sản bị đóng băng.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ khẳng định với Reuters rằng phía Iran chưa bao giờ rời đi và vẫn đang ở đây gặp gỡ và đàm phán đến tận khuya". Vị quan chức còn nói: "Chúng tôi đã thảo luận về eo biển Hormuz, Lebanon, các vấn đề hạt nhân và chi tiết về việc thực hiện MoU, cùng nhiều chủ đề khác".