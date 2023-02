Nỗ lực cứu lỗ, phim Việt tìm đường ra nước ngoài

Chủ động tìm thêm thị trường

Bộ phim 578: Phát đạn của kẻ điên của đạo diễn Lương Đình Dũng từng được kỳ vọng là một phim hành động đột phá về nhiều mặt của điện ảnh Việt khi đầu tư mức kinh phí lớn với hơn 60 tỉ đồng, mời nhiều chuyên gia nước ngoài cùng dàn dựng võ thuật, kỹ xảo… Thế nhưng khi ra rạp Việt vào cuối tháng 5.2022, phim không được đánh giá cao vì kịch bản lỏng lẻo, dàn diễn viên không tròn vai và lỗ nặng khi doanh thu chỉ 3,5 tỉ đồng. Được Bộ VH-TT-DL lựa chọn đại diện VN tham gia hạng mục Phim quốc tế tại Oscar, 578: Phát đạn của kẻ điên tiếp tục gây tranh cãi. Ngày 22.12.2022, Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS) công bố danh sách rút gọn một số hạng mục của Oscar 2023 và đại diện VN chính thức bị loại, không nằm ngoài dự đoán của nhiều người.

Phim Mười: Lời nguyền trở lại với diễn viên Chi Pu, Rima Thanh Vy, đạo diễn - nhà sản xuất Hằng Trịnh ra mắt, chiếu thương mại tại Hàn Quốc Đoàn phim cung cấp

Mới đây, theo thông tin chính thức từ nhà sản xuất, 578: Phát đạn của kẻ điên sẽ công chiếu tại nước ngoài với tựa 578: Magnum và đến ngày 30.6.2023, bộ phim sẽ lan tỏa tới 42 quốc gia và gần 10 vùng lãnh thổ; trong đó có: Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha, Slovakia, Israel, Ấn Độ, Mexico, Argentina, Brazil, Canada, Đức, Estonia, Hy Lạp, Đan Mạch... Trước đó, ngày 16.2, phim đã chiếu giới thiệu với các nhà phát hành phim đến từ nhiều quốc gia trên thế giới trong Hội chợ phim Berlin thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Berlin (Đức); tháng 11.2022 phim đã ra mắt tại Liên hoan phim Tallinn Black Nights (Estonia); tới đây sẽ tiếp tục tham gia các liên hoan phim tại Mỹ, Canada và Hy Lạp.

Nhà sản xuất tiết lộ, bộ phim 578: Magnum đang được phát hành thông qua công ty phát hành tại Anh và Đức, mục tiêu đến hết năm 2023 sẽ có mặt tại 62 quốc gia và dự kiến thu về 2,63 triệu USD. "Tất cả các yếu tố từ âm thanh, hình ảnh, màu sắc và các cảnh hành động của phim 578: Magnum đều bắt buộc phải đạt chất lượng quốc tế. Bản sắc và phong cảnh đậm chất VN được thực hiện thông qua ngôn ngữ điện ảnh là điều đặc biệt tạo nên sức thu hút của phim với những nhà phát hành tại nhiều quốc gia", nhà sản xuất chia sẻ.

Có thể thấy, một số nhà làm phim Việt đang nỗ lực đưa các phim Việt phát hành ở thị trường ngoại như Mỹ, Canada, Úc, Hàn Quốc, Thái Lan... để tìm kiếm cơ hội tăng doanh thu hoặc lấy lại vốn đầu tư. Tháng 12.2022, phim kinh dị Mười: Lời nguyền trở lại của đạo diễn - nhà sản xuất Hằng Trịnh đã có buổi ra mắt tại Seoul (Hàn Quốc) để chiếu thương mại tại hơn 29 cụm rạp ở xứ kim chi, sau khi chiếu ở rạp VN vào tháng 9.2022 thu được 25 tỉ đồng tiền bán vé. Phim cũng đã có các suất chiếu tại 5 thành phố lớn ở Úc, đạt top 2 phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc); và còn được 12 quốc gia khác phát hành gồm: Mỹ, Colombia, Mexico, Peru, Chile, Bolivia, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Brunei, Campuchia và Myanmar. Theo nhà sản xuất Hằng Trịnh, hiện một số thị trường khác vẫn đang trong quá trình đàm phán để công chiếu phim.

Phim điện ảnh Cô gái từ quá khứ của đạo diễn Bảo Nhân - Namcito sau khi chiếu rạp Việt vào tháng 10.2022 với doanh thu 53 tỉ đồng, cũng đã tìm kiếm thêm cơ hội khi được chọn trình chiếu ở Liên hoan phim Việt tại Úc (AVFF) hồi giữa tháng 12.2022 và sau đó chiếu bán vé tại 6 thành phố lớn của Úc là Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth, Adelaide, Tasmania.

Phim 578: Phát đạn của kẻ điên

Cơ hội để tăng doanh thu, quảng bá điện ảnh Việt

Phim Nhà bà Nữ của Trấn Thành tính đến tối 23.2 đã đạt doanh thu 448 tỉ đồng khi chiếu tại VN, theo Box Office Vietnam (trang thống kê phòng vé độc lập với sai số nhỏ). Dù thành công với mức doanh thu kỷ lục, Trấn Thành vẫn tiếp tục đưa phim trình chiếu ở các thị trường nước ngoài để tăng thêm doanh thu và quảng bá màu sắc mới của điện ảnh Việt.

Theo đó, Nhà bà Nữ sẽ ra mắt ở Mỹ vào ngày 3.3 ở một số nơi như: California, Texas, Arizona, Utah, Virginia, Kansas, Florida. Sau đó, phim còn công chiếu ở Úc (9.3), Singapore (9.3), Canada (10.3). Đơn vị hỗ trợ phim ra quốc tế là CJ Entertainment và tên tiếng Anh của Nhà bà Nữ là The house of no man, giữ thời lượng 102 phút như bản chiếu trong nước. Phim Chị chị em em 2 của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chiếu rạp đến nay thu được 119 tỉ đồng, cũng được chọn đại diện điện ảnh VN tham gia Liên hoan phim châu Á Osaka 2023 (OAFF 2023) từ ngày 10 - 19.3 tại Nhật Bản, sẽ công chiếu lần đầu tiên trên màn ảnh rộng tại Nhật Bản trong hạng mục Spotlight dành cho những tựa phim mới, nhận 3 đề cử cho các giải thưởng gồm: ABC TV Award, Yakushi Pearl Award, Audience Award. Nhà sản xuất Will Vũ cho biết Chị chị em em 2 cũng chính thức được phát hành tại Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc sắp tới.

Trước đó, phim Bố già (2021) của Trấn Thành đồng đạo diễn với Vũ Ngọc Đãng đạt doanh thu 1,08 triệu USD (hơn 24,5 tỉ đồng), trở thành phim đầu tiên do VN sản xuất lập thành tích tại thị trường Mỹ. Phim Hai Phượng (2019) của Lê Văn Kiệt chiếu tại 28 thành phố của Mỹ thu được 600.000 USD (gần 13 tỉ đồng) và doanh thu càng tăng cao hơn khi phim được chiếu ở Canada, Trung Quốc. Lật mặt 4: Nhà có khách và Lật mặt 5: 48h của Lý Hải cũng được ra mắt tại Mỹ và Úc đạt doanh thu khả quan. Phim Chìa khóa trăm tỉ của Võ Thanh Hòa sau khi chiếu ở VN cũng được phát hành tại 50 rạp ở Mỹ.

Đạo diễn kiêm nhà sản xuất Hằng Trịnh cho biết: "Đây là tín hiệu lạc quan khi phim Việt ngày càng được nhiều nhà phát hành quốc tế quan tâm và ít nhiều có "tiếng nói" trên thị trường quốc tế". Có thể nói, "vòng đời" của phim Việt ngày càng được mở rộng, không chỉ với khán giả trong nước, mà còn nối dài đến khán giả Việt ở nước ngoài cũng như khán giả quốc tế. Việc phim VN tìm đường xuất ngoại là tín hiệu lạc quan cho điện ảnh Việt khi các nhà làm phim ngày càng ý thức và có chiến lược bài bản trong việc làm phim với một quy chuẩn nhất định để có thể phát hành và tranh giải quốc tế.