Nỗ lực giải quyết khủng hoảng nhân đạo ở Gaza

Hôm nay (22.11), Nhóm liên lạc Gaza dự kiến đến châu Âu gặp Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại London và gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris, tiếp nối chuyến công du nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột Hamas - Israel.



Theo TASS, nhóm gồm ngoại trưởng các nước Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Indonesia, Jordan, Nigeria và Thổ Nhĩ Kỳ đến Nga trong ngày 21.11, sau khi đến Bắc Kinh một ngày trước đó. Chuyến công du, dự kiến còn đến Mỹ, cũng như gặp đại diện các thành viên HĐBA LHQ "có ảnh hưởng đối với Israel" nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn ngay lập tức và việc phân phối hàng viện trợ nhân đạo tại Dải Gaza mà không gặp trở ngại.

Các nhân viên LHQ phân phối hàng viện trợ tại TP.Rafah ở Dải Gaza hôm 21.11 AP

Tiếp đoàn, ông Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc - Ngoại trưởng Trung Quốc, cho biết Bắc Kinh kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Dải Gaza. Bên cạnh đó, Trung Quốc phản đối bất cứ sự di dời bắt buộc nào đối với người dân Palestine và nhấn mạnh rằng bất cứ sự dàn xếp nào liên quan tương lai và vận mệnh của người dân Palestine phải có sự đồng ý của họ, theo Hoàn Cầu thời báo dẫn lời ông Vương Nghị.

Trẻ sơ sinh Gaza tìm hy vọng sống ở Ai Cập, bệnh viện lại bị Israel nã đạn

Về phía Hamas, tờ The Guardian ngày 21.11 dẫn lời lãnh đạo Ismail Haniyeh của lực lượng này thông báo về việc đã phản hồi các nhà hòa giải Qatar và sắp đạt một thỏa thuận ngừng bắn với Israel. Quan chức Hamas Izzat el Reshiq cho biết các cuộc đàm phán tập trung vào việc ngừng bắn "nhiều ngày", sắp xếp cho hàng viện trợ vào Gaza, trao đổi con tin do Hamas đang giữ để đổi lấy những người Palestine bị Israel giam giữ. Cụ thể, thỏa thuận có thể sẽ gồm việc trả tự do cho các phụ nữ, trẻ em Israel tại Gaza, đổi lấy phụ nữ, trẻ em Palestine tại "các nhà tù bị chiếm đóng". Ông el Reshiq cho biết Qatar sẽ thông báo về thỏa thuận.

Hãng AFP dẫn lời giới thạo tin cho hay thỏa thuận dự kiến có lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày, bao gồm việc ngừng bắn trên bộ và giới hạn các chiến dịch không kích của Israel ở phía nam Gaza. Đổi lại, từ 50 - 100 trong số khoảng 240 con tin bị Hamas và lực lượng Thánh chiến Hồi giáo đang giam giữ sẽ được trả tự do, trong đó có công dân Israel và các nước, nhưng không có binh sĩ. Tờ The Times of Israel dẫn lời một quan chức cấp cao Israel xác nhận rằng "chúng tôi đang rất gần đạt được thỏa thuận" về việc trả tự do một số con tin ở Gaza.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 20.11 chia sẻ sự tin tưởng rằng một thỏa thuận về việc trả tự do cho các con tin ở Gaza đang đến gần. Tại Washington, một nhóm thượng nghị sĩ Dân chủ viết thư kêu gọi ông Biden khuyến khích Israel tiến hành ngay các biện pháp cung cấp hàng viện trợ nhân đạo tại Gaza, bao gồm việc mở lại một cửa khẩu chính.

Điểm xung đột: Hezbollah nã rốc két "núi lửa" vào Israel; Nga nói viện trợ Mỹ cho Ukraine là "thuốc an thần"

"Loại bỏ mối đe dọa từ Hamas và bảo vệ dân thường không phải là những mục tiêu loại trừ nhau. Luật Nhân đạo Quốc tế yêu cầu dân thường phải được bảo vệ trong xung đột vũ trang", theo thư kêu gọi. Ít nhất 12.700 người Palestine đã thiệt mạng do Israel trả đũa, sau khi Hamas tấn công hôm 7.10 khiến khoảng 1.200 người tại Israel thiệt mạng. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho rằng số dân thường thiệt mạng tại Gaza là "chưa từng thấy" so với bất cứ xung đột nào kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2017.