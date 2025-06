Nỗ lực giành sự sống của bệnh nhân ung thư gan giai đoạn cuối

Trải qua cuộc can thiệp mang tính sống còn và hơn một tháng điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU), ông vẫn kiên cường vượt qua ranh giới sinh tử, tiếp tục những ngày quý giá bên gia đình.

Cuộc can thiệp sinh tử giải áp đường mật

Ông Đ.T.T, 63 tuổi, từ TP.Long Xuyên, An Giang, lên TP.HCM khám bệnh trong tình trạng vàng da, vàng mắt, thể trạng suy kiệt. Khoảng 2 tháng trước, anh được chẩn đoán ung thư gan giai đoạn cuối. Lúc này, khối u gan đã lan rộng, chèn ép đường mật, gây tắc mật, nhiễm trùng đường mật, suy gan nặng và báng bụng. Gia đình đưa anh nhập viện điều trị tại Bệnh viện Gia An 115.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thanh Sang điều trị người bệnh tại ICU Ảnh: K.H

Ngày 10.4, ông T. nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Gia An 115. Tại đây, kết quả thăm khám cho thấy ung thư gan đa ổ, di căn hạch rốn gan. Khối u lớn ở gan phải xâm lấn tĩnh mạch cửa, chèn ép các tĩnh mạch gan, tĩnh mạch chủ dưới, chèn ép rốn gan, chèn ép đường mật, gây dãn các nhánh đường mật còn lại. Khối u gan xâm lấn đường mật gây tắc mật, nhiễm trùng đường mật, chỉ số bilirubin toàn phần lên đến 402,84 µmol/L - gấp hơn 20 lần mức bình thường. Xét nghiệm máu còn ghi nhận rối loạn đông máu nghiêm trọng.

Tình trạng này đặt ra thách thức lớn, các bác sĩ nhận định nếu không tái thông đường mật kịp thời, bệnh nhân khó qua khỏi. Tuy nhiên, rối loạn đông máu cần được xử lý trước để tránh nguy cơ chảy máu trong thủ thuật. Trong 3 ngày, đội ngũ gây mê hồi sức phối hợp truyền huyết tương và tiểu cầu để cải thiện tình trạng đông máu, chuẩn bị cho ca can thiệp then chốt.

Ngày 14.4, ông T. được thực hiện nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) để tái thông đường mật. Dưới hỗ trợ của máy C-arm, các bác sĩ phát hiện ống mật chủ và đường mật trong gan bị hẹp ở 3 vị trí. Một stent kim loại (10x80 mm) được đặt từ ống gan trái - ống gan chung qua ống mật chủ để khôi phục dòng chảy của mật. Sau khi đặt stent thành công, siêu âm kiểm tra thấy đường mật còn dãn ống mật hạ phân thùy 3, các bác sĩ phải tiếp tục thực hiện thêm dẫn lưu đường mật qua da (PTBD) ở gan trái.

Hơn một tháng giành lại từng nhịp thở

Nhưng thách thức chưa dừng lại. Do ung thư gan giai đoạn cuối và nhiễm khuẩn đường mật nặng trước đó, ông T. đã bị suy gan nghiêm trọng. Tình trạng nhiễm khuẩn lan rộng dẫn đến sốc nhiễm trùng, kèm theo suy thận và toan chuyển hóa. Ông được chuyển ngay vào khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) và được lọc máu liên tục (CRRT) để hỗ trợ chức năng gan, thận.

Các bác sĩ thực hiện ERCP và PTDB giải áp đường mật cho người bệnh Ảnh: K.H

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thanh Sang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết bệnh nhân bị suy gan, tiền hôn mê gan, suy hô hấp, suy mòn nặng, báng bụng, sau đó còn bị nhiễm trùng huyết do nhiều chủng vi khuẩn đa kháng và nhiễm nấm phổi. Các bác sĩ phải thực hiện CRRT 3 lần, điều chỉnh kháng sinh dựa trên kháng sinh đồ, dùng thuốc chống nấm điều trị nhiễm nấm phổi. Do tình trạng suy mòn nghiêm trọng, ông T. được nuôi dưỡng qua sonde dạ dày để cung cấp năng lượng và dưỡng chất cần thiết, giúp cơ thể đủ sức chống chọi bệnh tật. Đồng thời, vì đã có loét da do nằm lâu, ông được chăm sóc đặc biệt để điều trị và ngăn loét tiến triển. Mỗi ngày điều trị là một nỗ lực không ngừng nghỉ. Các bác sĩ theo sát từng diễn tiến, phối hợp liên tục để kiểm soát nhiễm trùng, nuôi dưỡng cơ thể và giữ hy vọng sống cho bệnh nhân.

"Dù nhiều lần rơi vào tình trạng nguy kịch, nhưng bệnh nhân luôn hợp tác điều trị, bền bỉ theo từng y lệnh. Chúng tôi thấy được trong ông một ý chí sống mạnh mẽ và kiên trì đến cùng. Sự kiên cường của ông và niềm mong mỏi của người thân đã truyền động lực cho cả đội ngũ y bác sĩ", bác sĩ Sang chia sẻ.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, tình trạng ông T. dần ổn định. Sau hơn một tháng kiên cường tại khoa ICU, ông được chuyển sang khoa Ngoại tiếp tục được chăm sóc giảm nhẹ. Ngày 26.5, ông xuất viện với tình trạng tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, trong niềm vui khôn xiết của gia đình.

Bác sĩ Sang cho biết, ung thư gan có tỷ lệ tử vong cao do thường được phát hiện muộn. Phát hiện sớm là cách tốt nhất giúp nâng cao cơ hội điều trị. Do đó, cần chủ động tầm soát định kỳ, đặc biệt ở những người có nguy cơ cao như viêm gan mạn, xơ gan.