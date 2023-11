'Nổ' quen công an, viện kiểm sát để lừa đảo người nhà bị can

Ngày 3.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Đào Duy Thạnh (30 tuổi, trú tại xã Hải Dương, TP.Huế) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Đào Duy Thạnh "nổ" có mối quan hệ với công an, viện kiểm sát có thể can thiệp, để lừa đảo người nhà của một bị can đang bị tạm giam.

Đào Duy Thạnh (giữa) bị bắt giam CÔNG QUANG

Theo kết quả điều tra, Thạnh biết được người thân của chị T.T.M (23 tuổi, trú tại P.Phú Thượng, TP.Huế) bị cơ quan công an bắt tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thạnh "nổ" với chị M. là mình có mối quan hệ với công an, viện kiểm sát, sẽ xin cho người thân chị M. ra trại sớm.

Sau khi hứa sẽ "chạy" cho người thân của chị M., ngày 8.6, Thạnh yêu cầu chị M. chuyển 80 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 4.7, Thạnh tiếp tục yêu cầu chị M. chuyển thêm 30 triệu đồng.

Lấy được tiền của nạn nhân, Thạnh mang đi tiêu xài. Sau khi biết bị lừa đảo, chị M. trình báo công an.



Qua quá trình xác minh điều tra, ngày 31.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế bắt tạm giam Thạnh. Sau đó, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Thạnh.