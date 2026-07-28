Nổ súng trước Lãnh sự quán Mỹ ở Toronto

Phó cảnh sát trưởng Toronto Frank Barredo cho biết một sĩ quan được phân công bảo vệ Lãnh sự quán Mỹ trên đường University Avenue nghe thấy tiếng súng vào khoảng 4 giờ 46 phút sáng 27.7. Cảnh sát sau đó thu được một vỏ đạn và phát hiện hư hại ở mặt trước tòa nhà.

Cảnh sát giăng dây hiện trường vụ nổ súng tại Lãnh sự quán Mỹ ở Toronto, Ontario (Canada) ngày 27.7.2026 ẢNH: REUTERS

Giới chức Canada cho biết một chiếc xe màu trắng được nhìn thấy rời khỏi khu vực sau vụ việc. Cảnh sát đã truy đuổi phương tiện này nhưng sau đó phải dừng lại vì tốc độ quá cao. Ông Barredo nói cuộc điều tra vẫn ở giai đoạn đầu và từ chối bình luận về động cơ cũng như khả năng vụ việc có liên quan các sự cố trước đó hay không.

Đây là vụ việc thứ hai tương tự tại Lãnh sự quán Mỹ ở Toronto trong vòng 4 tháng.

Ngày 10.3, ba phát súng cũng được bắn vào cùng tòa nhà, sau một loạt vụ nổ súng riêng biệt tại các giáo đường Do Thái ở khu vực Toronto. Sau các vụ việc này, cảnh sát đã tăng cường an ninh bên ngoài Lãnh sự quán Mỹ và Lãnh sự quán Israel tại thành phố lớn nhất Canada.

Hồi tháng 6, cảnh sát Toronto cho biết một số thanh niên trong khu vực đã được trả tiền để bắn vào nhiều mục tiêu, gồm giáo đường Do Thái, trường học Do Thái và Lãnh sự quán Mỹ. Ba người đã bị bắt liên quan vụ nổ súng hồi tháng 3, trong khi một sĩ quan cảnh sát thiệt mạng trong chiến dịch này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền Canada sau vụ việc. Đại sứ quán và các lãnh sự quán Mỹ tại Canada vẫn mở cửa, dù một số dịch vụ lãnh sự thường lệ tại Toronto đang được sắp xếp lại.

"Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác liên tục giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ và Canada nhằm bảo đảm an toàn cho lãnh sự quán của chúng tôi", phát ngôn viên nói.

Thủ hiến Ontario Doug Ford lên án vụ nổ súng, đồng thời nhắc đến các vụ phá hoại nhằm vào hai tiệm bánh của người Do Thái tại Toronto cuối tuần qua. Trong bài đăng trên X, ông cho hay cảnh sát đang điều tra tất cả vụ việc và những người chịu trách nhiệm cần bị truy tố, trừng phạt theo pháp luật.