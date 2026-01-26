Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Nợ thuế có thể bị khấu trừ tiền lương, phong tỏa tài khoản

Đan Thanh
26/01/2026 18:04 GMT+7

Từ ngày 1.7, cơ quan quản lý thuế có thể tiến hành nhiều biện pháp cưỡng chế nợ thuế như phong tỏa tài khoản; khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập; nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản...

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2026. Theo đó, từ ngày 1.7, cơ quan thuế có thể tiến hành các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, gồm: trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; phong tỏa tài khoản; khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập.

Nợ thuế có thể bị khấu trừ tiền lương, phong tỏa tài khoản- Ảnh 1.

Nhiều quy định mới về quản lý thuế sẽ có hiệu lực từ ngày 1.7.2026

ẢNH: NGỌC THẮNG

Cạnh đó là dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; ngừng sử dụng hóa đơn; thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ; kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật; nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản.

Cuối cùng là thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, đăng ký hoặc giấy phép hoạt động kinh doanh nền tảng thương mại điện tử.

Cần chủ động kiểm tra thông tin về cưỡng chế nợ thuế

Trao đổi với Thanh Niên, luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, Ủy viên thường trực Hội Tư vấn thuế Việt Nam, phân tích, theo luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, có rất nhiều đổi mới đáng chú ý liên quan cưỡng chế nợ thuế.

Nợ thuế có thể bị khấu trừ tiền lương, phong tỏa tài khoản- Ảnh 2.

Người nộp thuế có thể chủ động tra thông tin về cưỡng chế nợ thuế qua website của Cục Thuế

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đây, các biện pháp cưỡng chế được áp dụng theo thứ tự lần lượt từ thấp đến cao, song từ ngày 1.7 tới, cơ quan thuế được phép chủ động dùng một trong những biện pháp nêu tại luật để tiến hành cưỡng chế nợ thuế cho phù hợp.

Thậm chí, cơ quan thuế có thể kết hợp nhiều biện pháp cùng lúc, đang sử dụng biện pháp này nhưng cảm thấy không hiệu quả, có thể quay trở lại áp dụng biện pháp trước đó.

Một trong những điểm mới rất đáng chú ý là luật đã bổ sung biện pháp cơ quan quản lý thuế được nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản đối với người nộp thuế thuộc trường hợp bị cưỡng chế.

Nhìn chung, các biện pháp cưỡng chế nợ thuế áp dụng từ ngày 1.7 linh hoạt hơn, nâng cao hiệu quả thu hồi nợ thuế. Ngược lại, người nộp thuế thuộc đối tượng bị cưỡng chế sẽ bị ảnh hưởng mạnh hơn.

"Trước đây, có những trường hợp người nợ thuế chây ỳ, dùng thời gian chây ỳ để tẩu tán tài sản. Tuy nhiên sắp tới, bằng các biện pháp như phong tỏa tài khoản, yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản trong trường hợp cần thiết…, tình trạng trên sẽ được kiểm soát. 

Với doanh nghiệp nợ thuế, bị bêu tên đã không tốt, nếu lại bị yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản, uy tín sẽ ảnh hưởng nặng nề hơn, nhất là với các doanh nghiệp đã niêm yết trên sàn chứng khoán…", ông Được nói.

Vị luật sư lưu ý, người nộp thuế cần chủ động theo dõi, xem mình có thuộc diện bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế hay không.

Theo quy định, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế phải được gửi cho người nộp thuế bị cưỡng chế và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Trường hợp có đầy đủ cơ sở hạ tầng điện tử để phục vụ truyền nhận điện tử thì các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế được gửi bằng phương thức điện tử đến người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân có liên quan để tổ chức thi hành.

Bởi vậy, đầu tiên, người nộp thuế cần chủ động kiểm tra email xem có nhận được thông báo từ cơ quan thuế hay không. Ngoài ra, người nộp thuế có thể chủ động tra thông qua website của Cục Thuế.

Liên quan tới kiểm tra thông tin cưỡng chế nợ thuế, tạm hoãn xuất cảnh (nếu có), cơ quan thuế nhiều địa phương hướng dẫn, người nộp thuế có thể tiến hành như sau: bước 1 là truy cập địa chỉ https://www.gdt.gov.vn/, sau đó chọn "Dịch vụ công ", tiếp đó chọn "Công khai cưỡng chế nợ thuế" và "Thông báo về xuất cảnh".

Sau đó, người nộp thuế chỉ cần nhập mã số thuế hoặc số định danh cá nhân, nhập mã xác nhận và nhấn "Tìm kiếm".

Các trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế như sau: người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định; người nộp thuế có tiền thuế nợ khi hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế; người nộp thuế có tiền thuế nợ nhưng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoặc có hành vi phát tán tài sản; người nộp thuế đã bị xử phạt hành chính về hành vi không chấp hành quyết định kiểm tra thuế nhưng tiếp tục không chấp hành quyết định kiểm tra thuế…

Nợ thuế hơn 600.000 đồng, 2 doanh nghiệp bị cưỡng chế ngưng thủ tục hải quan

Nợ thuế hơn 600.000 đồng, 2 doanh nghiệp bị cưỡng chế ngưng thủ tục hải quan

Thông tin từ Chi cục Hải quan Khu vực III, đơn vị này vừa ban hành loạt quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhiều doanh nghiệp do nợ thuế quá hạn.

