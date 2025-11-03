'Nỗi ám ảnh' của người dân miền Bắc khi thời tiết giao mùa

Thời tiết miền Bắc những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11 liên tục thay đổi thất thường. Vừa trải qua một đợt không khí lạnh khiến nền nhiệt giảm sâu, người dân vừa kịp làm quen với cái rét đầu mùa thì nắng nóng lại bất ngờ quay trở lại. Và chỉ sau đó vài hôm, từ ngày 30.10, không khí lạnh kèm mưa nhỏ lại tiếp tục tràn xuống, khiến thời tiết giao mùa nhanh chóng.

Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến không ít người mắc các bệnh về hô hấp. Dù chỉ là những biểu hiện tưởng chừng nhỏ, nhưng chúng vẫn ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt, công việc và sức khỏe của người dân.