'Nỗi ám ảnh' của người dân miền Bắc khi thời tiết giao mùa
Video Sức khỏe

'Nỗi ám ảnh' của người dân miền Bắc khi thời tiết giao mùa

Hoa Quỳnh - Cấn Linh
03/11/2025 19:00 GMT+7

Thời tiết miền Bắc những ngày giao mùa liên tục thay đổi thất thường, lúc lạnh sâu, lúc lại nóng lên nhanh chóng chỉ trong một thời gian ngắn. Thời tiết giao mùa khiến nhiều người rơi vào tình trạng mệt mỏi, đau rát họng, nghẹt mũi và khó thở, đặc biệt là những người vốn có bệnh lý về hô hấp. Không ít trường hợp, dù chỉ là những triệu chứng tưởng chừng nhỏ, nhưng lại ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe và sinh hoạt hằng ngày.

Thời tiết miền Bắc những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11 liên tục thay đổi thất thường. Vừa trải qua một đợt không khí lạnh khiến nền nhiệt giảm sâu, người dân vừa kịp làm quen với cái rét đầu mùa thì nắng nóng lại bất ngờ quay trở lại. Và chỉ sau đó vài hôm, từ ngày 30.10, không khí lạnh kèm mưa nhỏ lại tiếp tục tràn xuống, khiến thời tiết giao mùa nhanh chóng.

Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến không ít người mắc các bệnh về hô hấp. Dù chỉ là những biểu hiện tưởng chừng nhỏ, nhưng chúng vẫn ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt, công việc và sức khỏe của người dân.

'Nỗi ám ảnh' của người dân miền Bắc khi thời tiết giao mùa - Ảnh 1.

Người dân ngồi chờ khám bệnh hô hấp khi thời tiết giao mùa

ẢNH: HOA QUỲNH - CẤN LINH

 

Thời điểm chuyển mùa là thời điểm nhạy cảm, dễ lây lan các bệnh lý đường hô hấp như sổ mũi, viêm mũi họng, cảm cúm, thậm chí là những bệnh mạn tính như viêm phế quản, viêm đường hô hấp cấp.

