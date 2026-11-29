Đi tìm học sinh đến lớp

Con đường vào làng Kueng Đơn ở xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai phủ lớp bụi đỏ đặc trưng của cao nguyên, bụi bám vào ống quần, vào áo học trò và theo lời nhiều người ở đây, cũng thấm vào cả công sức của những thầy cô gắn bó với điểm trường này. Kueng Đơn là một điểm trường của Trường tiểu học và THCS Lý Tự Trọng, nơi các thầy cô làm công việc mà không có giáo án nào ghi sẵn: dạy học xong lại đi tìm học sinh.

Điểm trường hiện có 67 học sinh người Jrai và Ba Na, học trong ba lớp gồm lớp ghép 2-3, lớp ghép 4-5 và một lớp đơn. Giáo viên khi đến lớp cũng phải cùng lúc soạn hai giáo án khi dạy lớp ghép. Trong số này có 10 em thuộc hộ nghèo, số còn lại cũng có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Theo thầy Lê Ngọc Dương, Phó hiệu trưởng nhà trường, hoàn cảnh của học sinh gắn chặt với lịch sử của ngôi làng. Dân làng Kueng Đơn vốn sống gần khu vực lòng hồ Ayun Hạ (cách khoảng 20 km), rồi được tái định cư khi công trình thủy nông Ayun Hạ được xây dựng. Dù đã ở khu tái định cư nhiều năm, không ít hộ người Ba Na, Jrai vẫn giữ thói quen mưu sinh ở nơi cũ, với nghề đánh cá và làm nông.

Điểm trường Kueng Đơn - nơi thấm đẫm công sức của giáo viên trong việc duy trì sĩ số, dạy dỗ những học sinh người dân tộc thiểu số ẢNH: TRẦN HIẾU

Làng nằm trên một dãy núi đá, bề mặt đất canh tác cạn và cằn cỗi, rất khó trồng trọt. Cuộc mưu sinh khó khăn ấy của người lớn kéo theo cả trẻ nhỏ.

Học sinh ở đây thường theo cha mẹ đi làm. Những em học sinh dù chỉ mới học lớp 4, lớp 5 đã là một lao động của gia đình, phụ bố mẹ việc nương rẫy. Vì vậy, buổi sáng các em đến lớp khá đầy đủ, nhưng buổi chiều có khi nhiều em nghỉ để lên rẫy hay ở nhà trông em.

Cô Phan Thị Chín, giáo viên dạy lớp ghép ở điểm trường, kể: "Thực ra, việc dạy học ở đây cũng có những đặc thù nhất định so với những nơi khác. Đấy là khó khăn trong việc vận động học sinh ra lớp. Nhiều khi giáo viên sốt ruột khi thấy buổi sáng học sinh đi học đầy đủ nhưng buổi chiều lại vắng nhiều quá".

Những lúc ấy, cô và đồng nghiệp phải chạy xuống tận nhà tìm học sinh, vận động phụ huynh đưa con đến lớp.

Những tấm lòng đến với học sinh nghèo ở Kueng Đơn

Không chỉ thầy cô, chính quyền thôn cũng vào cuộc. Ông Kpah Mua, thôn phó làng Kueng Đơn, cho biết ông đã cùng giáo viên đến từng nhà vận động. Song theo ông, vẫn có những trường hợp các em học một buổi, buổi chiều phải ở nhà trông em hoặc làm việc nhà. Có khi các em còn mang theo em nhỏ đến lớp vì bố mẹ bận lên rẫy.

Cô giáo Phan Thị Chín thường xuyên vào làng vận động học sinh ra lớp ẢNH: TRẦN HIẾU

Giữa những khó khăn ấy, điểm trường vừa đón một món quà là tủ sách và chiếc tivi do các nhà tài trợ trao tặng ngày 27.11. Cô Chín cho biết dù đã được cấp phương tiện dạy học, thầy cô vẫn mong muốn có thêm điều kiện cho học trò.

Ông Lê Ngọc Đức (bên phải), Giám đốc Ngân hàng GP Bank - Chi nhánh Gia Lai, tặng tivi cho điểm trường Kueng Đơn ẢNH: TRẦN HIẾU

Ông Lê Ngọc Đức, Giám đốc Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ nguyên Thịnh vượng (GP Bank) - Chi nhánh Gia Lai, chia sẻ ông xúc động khi tận mắt thấy hoàn cảnh học sinh và sự vất vả của giáo viên. Theo ông, chiếc tivi tuy chưa lớn nhưng chứa đựng tấm lòng của đơn vị dành cho học sinh vùng khó.

"Nhờ Báo Thanh Niên kết nối, đơn vị mới có dịp đến điểm trường và hiểu thêm hoàn cảnh của các em, đồng thời hy vọng món quà sẽ hữu ích trong việc dạy và học", ông Lê Ngọc Đức chia sẻ.