Nội các Đức thông qua luật cho phép cảnh sát bắn hạ UAV

Đài DW đưa tin nội các Đức đã phê duyệt dự thảo luật sửa đổi áp dụng cho cảnh sát, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của đơn vị này, khi Đức và các nước châu Âu những tuần qua liên tiếp ghi nhận các trường hợp UAV xâm phạm không phận.

Văn bản dự thảo luật sửa đổi nêu rõ cảnh sát sẽ được phép vô hiệu hóa UAV trong trường hợp ghi nhận rủi ro an ninh, bằng cách sử dụng tia laser hoặc gây nhiễu. Nếu những phương án trên không hiệu quả và nhận thấy UAV có thể đe dọa nghiêm trọng, cảnh sát sẽ được phép bắn hạ.

Biển cấm UAV đặt gần sân bay Munich ở Đức ngày 6.10 ẢNH: REUTERS

“Các sự cố UAV gần đây đã đe dọa an ninh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không cho phép điều đó. Chúng tôi sẽ tăng cường quyền hạn của cảnh sát liên bang để có thể sớm phát hiện và đối phó UAV trong tương lai”, Thủ tướng Đức Friedrich Merz viết trên mạng xã hội X ngày 8.10.

Dự luật trên vẫn phải chờ quốc hội Đức thông qua. Trong những tuần tới, Đức cũng sẽ thảo luận điều chỉnh những quy định về an ninh vùng trời, đặc biệt là vai trò của quân đội Đức trong việc hỗ trợ cảnh sát chống UAV xâm nhập phi pháp.

Hiến pháp Đức đặt ra những giới hạn nghiêm ngặt với quân đội, theo đó vai trò của lực lượng vũ trang chủ yếu tập trung vào việc bảo vệ đất nước trước những mối đe dọa quân sự nước ngoài.

Giới chức Đức sẽ thảo luận liệu quân đội có được phép bắn hạ UAV trong lãnh thổ Đức hay không, nếu trong trường hợp UAV bay ngoài tầm bắn của cảnh sát.

Trong ngày 3.10, Đức đã phát hiện một số UAV xâm nhập không phận trái phép, khiến sân bay Munich phải tạm đóng cửa, khiến hơn 10.000 hành khách mắc kẹt. Một số nước khác ở châu Âu thời gian qua cũng ghi nhận sự cố UAV và khinh khí cầu xâm nhập không phận phi pháp.