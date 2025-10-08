Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nội các Đức thông qua luật cho phép cảnh sát bắn hạ UAV

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
08/10/2025 22:24 GMT+7

Nội các Đức ngày 8.10 thông qua luật cho phép cảnh sát bắn hạ máy bay không người lái (UAV) trái phép, trong bối cảnh xuất hiện nhiều vụ xâm phạm không phận ở châu Âu.

Đài DW đưa tin nội các Đức đã phê duyệt dự thảo luật sửa đổi áp dụng cho cảnh sát, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của đơn vị này, khi Đức và các nước châu Âu những tuần qua liên tiếp ghi nhận các trường hợp UAV xâm phạm không phận.

Văn bản dự thảo luật sửa đổi nêu rõ cảnh sát sẽ được phép vô hiệu hóa UAV trong trường hợp ghi nhận rủi ro an ninh, bằng cách sử dụng tia laser hoặc gây nhiễu. Nếu những phương án trên không hiệu quả và nhận thấy UAV có thể đe dọa nghiêm trọng, cảnh sát sẽ được phép bắn hạ.

Nội các Đức sửa luật cho phép cảnh sát bắn hạ UAV - Ảnh 1.

Biển cấm UAV đặt gần sân bay Munich ở Đức ngày 6.10

ẢNH: REUTERS

“Các sự cố UAV gần đây đã đe dọa an ninh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không cho phép điều đó. Chúng tôi sẽ tăng cường quyền hạn của cảnh sát liên bang để có thể sớm phát hiện và đối phó UAV trong tương lai”, Thủ tướng Đức Friedrich Merz viết trên mạng xã hội X ngày 8.10.

Dự luật trên vẫn phải chờ quốc hội Đức thông qua. Trong những tuần tới, Đức cũng sẽ thảo luận điều chỉnh những quy định về an ninh vùng trời, đặc biệt là vai trò của quân đội Đức trong việc hỗ trợ cảnh sát chống UAV xâm nhập phi pháp.

Hiến pháp Đức đặt ra những giới hạn nghiêm ngặt với quân đội, theo đó vai trò của lực lượng vũ trang chủ yếu tập trung vào việc bảo vệ đất nước trước những mối đe dọa quân sự nước ngoài.

Giới chức Đức sẽ thảo luận liệu quân đội có được phép bắn hạ UAV trong lãnh thổ Đức hay không, nếu trong trường hợp UAV bay ngoài tầm bắn của cảnh sát.

Trong ngày 3.10, Đức đã phát hiện một số UAV xâm nhập không phận trái phép, khiến sân bay Munich phải tạm đóng cửa, khiến hơn 10.000 hành khách mắc kẹt. Một số nước khác ở châu Âu thời gian qua cũng ghi nhận sự cố UAV và khinh khí cầu xâm nhập không phận phi pháp.

Tin liên quan

Châu Âu gấp rút tăng năng lực UAV

Châu Âu gấp rút tăng năng lực UAV

Ngoại trưởng Romania Oana Toiu ngày 30.9 xác nhận nước này có kế hoạch hợp tác với Ukraine để sản xuất máy bay không người lái (UAV) nhằm bảo vệ không phận NATO.

Sân bay Munich gián đoạn vì drone, hàng ngàn hành khách bị ảnh hưởng

Khám phá thêm chủ đề

đức UAV cảnh sát Sân bay Munich nội các đức
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận