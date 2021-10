Nối dài tương lai cho trẻ em nghèo miền núi

Để chia sẻ gánh nặng khó khăn, giúp các em học sinh đến trường với bữa ăn đủ dinh dương nhằm góp phần tạo dựng một thế hệ tương lai có kiến thức và có cơ hội thay đổi cuộc sống, chàng trai trẻ - trung úy Dương Hải Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Mộc Châu cùng với Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an huyện đã ấp ủ một dự án với tên gọi thân thương “Nuôi em Mộc Châu”. Dự án này đang ngày một lan tỏa những giá trị đẹp của tình người, của những tấm lòng nhân ái vì cộng đồng.

Vì là địa bàn miền núi nên hầu hết những điểm trường ở đây đều được Nhà nước đầu tư xây dựng khang trang, nhưng nhiều học sinh vẫn bỏ học. Nghèo đói chính là lý do khiến nhiều học sinh không thể tiếp tục đến trường hoặc nếu có đi học thì mang cơm được bố mẹ chuẩn bị sẵn từ nhà đi để ăn trưa. Cơm mà các em mang từ nhà đi cũng chỉ là cơm trắng, thêm ít rau rừng, khi ăn chan với nước lọc có sẵn trên lớp. Thậm chí có gia đình còn không chuẩn bị cơm cho con mang đến lớp, nghỉ trưa là các em đi bộ về nhà cách điểm trường 3-4 km để ăn cơm trưa và nghỉ luôn, không đến học buổi chiều nữa, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học.

Kế hoạch triển khai dự án “Nuôi em Mộc Châu” của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện Mộc Châu do trung úy Dương Hải Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên làm chủ nhiệm đã được xây dựng, báo cáo và được sự ủng hộ cao của Thường vụ Đảng ủy Công an huyện Mộc Châu. Nơi triển khai đầu tiên là điểm trường mầm non Phiêng Cài, xã Lóng Sập. Ban đầu chỉ là ý tưởng kết nối các nhà hảo tâm giúp một số em nơi đây có bữa cơm no để yên tâm đi học nhưng hoạt động này lại thu hút được nhiều người tham gia, hàng trăm em nhỏ đã được nhận nuôi và con số này đang ngày một tăng thêm.

Áo ấm và những vật dụng cần thiết phục vụ nấu ăn cho trẻ em cũng được dự án tặng cho các điểm trường Ảnh: TGCC

Thực hiện dự án, nhiệm vụ của Hải Anh và nhóm hoạt động là kết nối những hoàn cảnh khó khăn với các nhà hảo tâm (chính là những người nhận nuôi các bé) thông qua mạng xã hội. “Tất cả các thành viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện đã tiên phong, mỗi người nhận nuôi một trẻ, đồng thời kêu gọi những nhà hảo tâm nhận nuôi cơm trưa cho trẻ với tổng kinh phí cho 1 năm học (9 tháng) là 1.450.000 đồng, nghĩa là chi phí cho mỗi bữa ăn của một trẻ là 6.800 đồng và tiền cơ sở vật chất trong 1 năm học là 100.000 đồng. Các cá nhân, tổ chức có thể ủng hộ theo tháng, quý hoặc cả năm học. Nhóm thực hiện dự án nhận trực tiếp, quản lý và phân phối số tiền hỗ trợ, thường xuyên đến thăm, kết nối giữa người nhận nuôi và trẻ được nuôi”, Hải Anh cho biết.

Sau hơn 1 tháng triển khai, 54 em đầu tiên ở điểm trường Phiêng Cài, xã Lóng Sập đã được hỗ trợ. Bữa ăn đã được cải thiện hơn, có đủ thịt, cá, trứng và rau xanh. Cán bộ chiến sĩ Công an huyện Mộc Châu đã cùng với các cô giáo mua sắm đầy đủ các thiết bị nấu nướng và lựa chọn đầu mối cung cấp thực phẩm an toàn. Các cô giáo ở các điểm trường ngoài công tác chuyên môn cũng được phân công tổ chức nấu ăn trưa cho trẻ. Hàng ngày, phụ huynh cũng phân công nhau đến góp sức nấu cơm và dọn dẹp sau khi các em ăn xong.

Đến nay, sau hơn nửa năm triển khai, dự án đã hỗ trợ nuôi được hơn 300 em học sinh mầm non thuộc 9 điểm trường ở xã biên giới Lóng Sập. Hơn 200 em ở các điểm trường mầm non xã Chiềng Sơn, xã Nà Mường, xã Quy Hướng, huyện Mộc Châu đã được các nhà hảo tâm cam kết nhận nuôi trong năm học 2021-2022. Đã có hơn 400 nhà hảo tâm sẵn sàng ủng hộ kinh phí thực hiện dự án. Quá trình thực hiện có sự giám sát chặt chẽ của các nhà hảo tâm, chính quyền bản, xã và những người trong nhóm thực hiện dự án.

Cán bộ chiến sĩ công an huyện Mộc Châu hướng dẫn cô giáo sử dụng bình nước lọc công nghệ Unicef Ảnh: TGCC

Chị Lý Thanh Thanh (ở thị trấn Mộc Châu), một thành viên tự nguyện tham gia dự án, cũng là người đã nhận nuôi hai em nhỏ tại điểm trường Phiêng Cài cho biết: “Chúng tôi đã tổ chức công tác truyền thông để thu hút các nhà hảo tâm bằng cách kêu gọi vận động trên các trang mạng xã hội.như Facebook, website thực tế của chương trình và cập nhật liên tục các hình ảnh về bữa ăn của trẻ, các cô giáo ở các điểm trường; tổ chức các buổi thăm em thực tế tăng độ tin cậy cho mọi người. Mỗi tháng chúng tôi báo cáo tài chính, báo cáo thu - chi, kèm theo hóa đơn và đăng công khai lên mạng xã hội để các nhà hảo tâm biết số tiền họ đóng góp dùng vào mục đích gì, chi tiêu thế nào”.

Cô giáo Nguyễn Thị Quyên, Phó hiệu trưởng trường mầm non Lóng Sập, chia sẻ: “Dự án “Nuôi em Mộc Châu” đến với các điểm của Trường mầm non Lóng Sập mang rất nhiều ý nghĩa, đó là trẻ được ăn no, ăn ngon miệng, từ đó thích đi học và phụ huynh cũng rất yên tâm để đi làm”.

Ngoài việc nuôi cơm trưa cho các em nhỏ, dự án “Nuôi em Mộc Châu” còn kêu gọi tặng 300 áo ấm đồng phục, 100 chăn ấm, 10 bình lọc nước công nghệ Unicef và nhiều thiết bị khác với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng. Riêng Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện đã vận động được gần 200 triệu đồng.

Trung úy Dương Hải Anh chia sẻ: “Thời gian tới, chúng tôi mong muốn và sẽ dốc sức kêu gọi các nhà hảo tâm nuôi toàn bộ các em nhỏ ở các xã khó khăn trên địa bàn huyện Mộc Châu và nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Sau đó là thực hiện dự án bổ trợ như tạo việc làm cho cha mẹ các bé… Bản thân tôi chỉ mong có nhiều em nhỏ nữa được nhận nuôi”.