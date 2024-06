Nối dài tương lai cho trẻ em nghèo vươn lên trong học tập

Dự án này đang ngày một lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tình người, của những tấm lòng nhân ái vì cộng đồng, cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh nghèo có ý chí vươn lên trong học tập; góp phần khắc phục khó khăn về điều kiện kinh tế, cơ sở vật chất, đồ dùng, trang thiết bị học tập để các em được đến trường, giảm tỷ lệ thanh thiếu nhi không được đi học và có nguy cơ phải nghỉ học; giúp các em có thêm nghị lực và niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp ở tương lai.

Em Trần Thị Nguyên xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang nhận hỗ trợ từ mô hình “Anh nuôi là cán bộ Đoàn công an” TGCC

Xuất phát từ đề án "Cùng em đến trường" của Đoàn thanh niên Bộ Công an, trong những năm qua, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã tích cực phối hợp với các đơn vị trong và ngoài lực lượng tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường. Tiêu biểu như: tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em và phòng chống tác hại của ma túy, an toàn giao thông, PCCC, trao tặng đèn học, cặp sách, xe đạp, chăn ấm, quần áo ấm, máy vi tính, điện thoại thông minh, vở viết, trao học bổng, hỗ trợ đỡ đầu cho 84 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (với mức hỗ trợ từ 2,4 đến 3,6 triệu đồng/năm).

Phát huy tinh thần đó, kế hoạch triển khai mô hình "Anh nuôi là cán bộ Đoàn công an" của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bắc Giang do thiếu tá Đoàn Văn Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên làm chủ nhiệm dự án đã được xây dựng, báo cáo và được sự nhất trí, ủng hộ cao trong thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Bắc Giang. Đối tượng thụ hưởng là những học sinh đang trong độ tuổi đến trường (tiểu học, THCS, THPT) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, có hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn, có ý chí vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.

Em Trần Lã Duy Hưng, xã An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang nhận hỗ trợ từ mô hình này TGCC

Cụ thể, lộ trình thực hiện từ năm 2022 - 2027, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Công an tỉnh duy trì việc nhận đỡ đầu ít nhất 25 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt cho tới khi các em học hoàn thiện chương trình THPT (hết lớp 12). Kinh phí thực hiện mô hình dự kiến từ 250 - 300 triệu đồng với mức hỗ trợ từ 300.000 đồng/tháng đến 500.000 đồng/tháng; hằng tháng chuyển số kinh phí nhận đỡ đầu các em học sinh đến các cô giáo chủ nhiệm hoặc bí thư đoàn xã nơi có học sinh đang học tập và sinh hoạt. Nguồn kinh phí của mô hình được trích từ nguồn đoàn phí do đoàn viên thanh niên đóng góp và nguồn kinh phí xã hội hóa từ các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm, công ty, doanh nghiệp...

Ngoài việc nhận đỡ đầu bằng kinh phí hằng tháng, Đoàn thanh niên Công an tỉnh huy động các nguồn lực để hỗ trợ đồ dùng, góc học tập và phương tiện di chuyển cho các em học sinh còn thiếu, phấn đấu số lượng nhận đỡ đầu năm sau cao hơn năm trước.

Đến thời điểm hiện tại, sau hơn 1 năm hoạt động, mô hình "Anh nuôi là cán bộ Đoàn công an" đã nhận được sự ủng hộ, đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân với số tiền gần 300 triệu đồng. Tuy số lượng các học sinh được nhận đỡ đầu không được nhiều nhưng hiệu ứng xã hội của mô hình đã mang lại tính tích cực rất cao, tạo động lực cho các em học sinh yên tâm học tập, rèn luyện tại trường, đồng thời huy động được đông đảo tầng lớp trong xã hội cùng chung tay hỗ trợ các em học sinh nghèo vượt khó.

Thiếu tá Đoàn Văn Phương - Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Bắc Giang trao tặng kinh phí từ mô hình “Anh nuôi là cán bộ Đoàn công an” cho em Vi Thị Thảo Phượng TGCC

Thời gian tới, mô hình "Anh nuôi là cán bộ Đoàn công an" mong muốn kêu gọi các nhà hảo tâm "đỡ đầu" toàn bộ các em nhỏ có hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn, vượt khó trong học tập ở các xã nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Hy vọng rằng với sự chung tay của mỗi cán bộ đoàn viên, thanh niên công an tỉnh nói riêng và cả cộng đồng xã hội nói chung, mô hình "Anh nuôi là cán bộ Đoàn công an" sẽ lan tỏa, nhân rộng đến các cấp, các ngành để cùng chung tay giúp đỡ, chắp cánh cho các em có một tương lai, tươi sáng, hạnh phúc.