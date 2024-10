Nỗi đau sau bão Yagi: Vợ chồng trẻ mất nhà, trắng tay vì sạt lở

Ngày 7.10.2024, đoàn công tác xã hội của Báo Thanh Niên và Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) do ông Trần Hữu Hậu, đại biểu Quốc hội, Phó tổng thư ký VINACAS, làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ các gia đình thanh niên bị mất nhà do sạt lở tại tỉnh Yên Bái do ảnh hưởng mưa bão số 3.

Xót xa vợ chồng trẻ mất căn nhà cha mẹ để lại sau trận sạt lở

Đầu tiên, đoàn công tác đến thăm thôn Nhược, xã Châu Quế Hạ (H.Văn Yên), đây là khu vực có 10 nhà bị sạt lở, sập đổ hoàn toàn; nhiều công trình giao thông bị hư hỏng.

Tại đây, đoàn công tác thăm 3 hộ gia đình thanh niên: anh Đặng Toàn Pham (thôn Mộ); anh Hoàng Văn Cuộc, Nguyễn Văn Việt (thôn Nhược) và anh Mai Đức Anh (thôn Hạ Lý). Đây là các hộ có nhà bị sập hoàn toàn do sạt lở đất và mưa lũ.

Ký ức kinh hoàng đêm sạt lở: Đi bộ 40 km về, không kịp gặp bố mẹ lần cuối

Dẫn đoàn đến thăm các gia đình, anh Vũ Tùng Lâm, Bí thư Huyện đoàn Văn Yên, cho biết trong đợt mưa bão số 3 vừa qua, đây là những những hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề, mất toàn bộ nhà cửa, tài sản.

Tuy nhiên với tinh thần xung kích, những chủ hộ này (đều là thành viên của các tổ thanh niên xung kích) đều tham gia hỗ trợ người dân địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

Đoàn cũng đến thăm gia đình thanh niên Đào Văn Đường, thôn Khe Rồng, xã An Bình. Vợ anh, chị Lý Xuân Hương cho biết, do bị ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua, ngôi nhà thân yêu của chị đã bị đổ nát.

Đoàn công tác đến thăm và tặng quà hộ dân Lý Xuân Hương

Chị Hương chia sẻ, từ ngày 6 - 8.9, trời mưa to. Từ ngày 7.9, sau nhà xuất hiện vết sạt lở. Dưới sự vận động của cơ quan chức năng địa phương, tối 7.9, 4 người trong gia đình chị đã di dời. Sáng 8.9, chị Hương trở về thì ngôi nhà đã nghiêng đổ, nền nhà nứt toác, đất dưới nền nhà liên tục đùn lên.

Ngôi nhà của chị Hương hư hỏng nặng

"Vợ chồng tôi tích cóp xây dựng ngôi nhà này được 7 - 8 năm nay. Chi phí cho ngôi nhà khoảng 500 - 600 triệu. Năm nay, chúng tôi vừa trả nợ xong thì xảy ra sự việc", chị Hương xót xa nói.

[FLYCAM] Ám ảnh những quả đồi chi chít vết sạt lở ở Lào Cai

Tiếp tục hành trình, đoàn công tác đến thăm gia đình chị Hà Thị Thanh Uyên tại thôn Quẽ Ngoài (xã Yên Thái, H.Văn Yên). Tại đây, chị Uyên đã bật khóc trước tình cảm và sự giúp đỡ của đoàn.

Chị Uyên chia sẻ, căn nhà gỗ lợp lá cọ được bố mẹ để lại cho vợ chồng chị và các con ở riêng. Thế nhưng thiên tai đã cướp đi tất cả. Giờ đây nhà mất, hai con thường xuyên đau ốm, chồng vừa bị tai nạn nên gia đình rất khó khăn.

Ngôi nhà của gia đình chị Uyên chỉ còn là đống đổ nát

"Năm ngoái, mưa lớn đã hỏng căn nhà này, gia đình tôi được các anh em, hàng xóm giúp gia cố lại để ở tạm. Đến năm nay thì bão lũ đã làm nó sập hoàn toàn, không có gì để ở. Con nhỏ nhà tôi mới 2 tuổi, hay ốm đau nên một tháng có khi đi viện 3 lần", chị Uyên bật khóc và cho hay, thu nhập chính của gia đình là làm nương, đi rừng, không đủ tiền mua thuốc cho con.

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Trần Hữu Hậu, Phó tổng thư ký VINACAS, cho biết trước những thiệt hại, mất mát to lớn của đồng bào các tỉnh phía bắc do cơn bão số 3, nhiều doanh nghiệp ngành điều đã nhanh chóng đến hỗ trợ bà con hoặc đóng góp thông qua Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, tổ chức ở địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, nhà máy.

Ông Trần Hữu Hậu, Phó tổng thư ký VINACAS, bàn giao tiền hỗ trợ cho thanh niên Yên Bái bị mất nhà do ảnh hưởng mưa bão số 3



Thông qua kết nối của Báo Thanh Niên, được biết có 34 thanh niên Yên Bái, tại các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, Yên Bình và Văn Yên, trong đó nhiều người tham gia giúp dân trong mưa lũ, nhưng nhà của gia đình họ cũng bị sập đổ, lũ cuốn trong mưa bão.

Chính vì thế, các lãnh đạo VINACAS, Văn phòng VINACAS và một số doanh nghiệp trong ngành điều đã đóng góp 170 triệu đồng để ủng hộ 34 thanh niên, mỗi suất 5 triệu đồng, như một sự động viên, khích lệ nghĩa cử của các bạn trẻ, chia sẻ phần nhỏ thiệt hại của gia đình các bạn.