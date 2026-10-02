Nói dối 'chắc chắn mua được NOXH', 2 phụ nữ lừa 152 người, chiếm đoạt 64 tỉ

Tại họp báo Bộ Công an diễn ra ngày 1.10, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, đã thông tin về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án NOXH CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội).

Vụ án này, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố bà Phan Thùy Linh (43 tuổi, trú xã Thiên Lộc) và bà Phạm Thị Mai (52 tuổi, trú xã Thiên Lộc) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Phan Thùy Linh và bà Phạm Thị Mai bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo đại tá Long, tháng 10.2025, các bị can Mai và Linh tìm hiểu và biết thông tin có khoảng 175 căn hộ thuộc tòa CT3 Kim Chung nằm trong dự án đầu tư xây dựng khu NOXH tại ô đất CT3, CT4 (xã Thiên Lộc) đang chuẩn bị mở bán.

Do cần tiền tiêu, các bị can Linh và Mai đã đưa ra thông tin gian dối về việc chắc chắn mua được căn hộ NOXH, nhà ở thương mại cho các khách hàng tại dự án CT3 Kim Chung.

Hai người đã bàn bạc, thống nhất về việc tìm nhà môi giới và thu tiền nhận đặt cọc từ 200 - 400 triệu đồng cho mỗi căn hộ. Đồng thời, đưa ra thông tin, sau khi bán được sẽ cho người môi giới từ 20 - 30 triệu đồng/căn hộ.

Đại tá Nguyễn Đức Long thông tin về vụ án ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Khi có khách đến đặt cọc, bà Mai và bà Linh sẽ viết "hợp đồng tư vấn hồ sơ" hoặc "hợp đồng đặt cọc giữ chỗ" với khách. Sau khi nhận tiền, bà Mai chuyển một phần cho bà Linh, còn lại giữ để tiêu xài chứ tuyệt nhiên không liên hệ và không đặt cọc với chủ đầu tư của dự án.

Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội cho hay, với thủ đoạn trên, các bị can Mai và Linh đã chiếm đoạt 64 tỉ đồng của 152 khách hàng.

Theo đại tá Long, chủ đầu tư dự án CT3 Kim Chung không có mối quan hệ hay thỏa thuận pháp lý, ủy quyền nào cho các bị can Mai và Linh đứng ra nhận tiền cọc của khách hàng.

Bà Mai và bà Linh cũng thừa nhận không sở hữu căn hộ tại dự án, không quen biết chủ đầu tư. Sau khi nhận tiền cọc của nạn nhân, cả hai chiếm đoạt dùng vào mục đích cá nhân.

Đại tá Long cho hay, Công an TP.Hà Nội đang phối hợp rà soát quy trình quản lý, làm rõ có hay không sự buông lỏng, cũng như vai trò liên đới của chính quyền địa phương để xử lý theo quy định.