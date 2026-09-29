Biệt phái Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội đến công tác tại Ban Tổ chức T.Ư

Sáng 29.9, Công an TP.Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm đại tá Trần Văn Quang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an TP.Hà Nội, giữ chức Phó giám đốc Công an Hà Nội, đồng thời biệt phái đại tá Trần Văn Quang đến công tác tại Ban Tổ chức T.Ư.

Đại tá Trần Văn Quang, tân Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội ẢNH: CÔNG AN TP.HÀ NỘI

Tại buổi lễ, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, chúc mừng và ghi nhận, đánh giá cao chặng đường 27 năm công tác trong lực lượng và hơn 6 năm cống hiến tại Công an TP.Hà Nội của đại tá Trần Văn Quang. Nhiều năm liên tục, đại tá Quang đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị đại tá Trần Văn Quang tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, sự liêm chính, công tâm; phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu; vận dụng hiệu quả kinh nghiệm thực tiễn để tham mưu chiến lược về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại Ban Tổ chức T.Ư.

Trên cương vị mới, đại tá Trần Văn Quang hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, giữ gìn phong cách người chiến sĩ Công an Thủ đô, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ban lãnh đạo Công an TP.Hà Nội hiện có trung tướng Nguyễn Thanh Tùng là giám đốc; 6 phó giám đốc, gồm: thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, thiếu tướng Lê Văn Tuân, đại tá Nguyễn Tiến Đạt, đại tá Nguyễn Đức Long và đại tá Trần Văn Quang.