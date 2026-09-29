    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sự

    Biệt phái Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội đến công tác tại Ban Tổ chức T.Ư

    Trần Cường
    Trần Cường
    Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an TP.Hà Nội vừa được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội và được biệt phái đến công tác tại Ban Tổ chức T.Ư.

    Sáng 29.9, Công an TP.Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm đại tá Trần Văn Quang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an TP.Hà Nội, giữ chức Phó giám đốc Công an Hà Nội, đồng thời biệt phái đại tá Trần Văn Quang đến công tác tại Ban Tổ chức T.Ư.

    Công an Hà Nội có thêm Phó giám đốc - Ảnh 1.

    Đại tá Trần Văn Quang, tân Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội

    ẢNH: CÔNG AN TP.HÀ NỘI

    Tại buổi lễ, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, chúc mừng và ghi nhận, đánh giá cao chặng đường 27 năm công tác trong lực lượng và hơn 6 năm cống hiến tại Công an TP.Hà Nội của đại tá Trần Văn Quang. Nhiều năm liên tục, đại tá Quang đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

    Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị đại tá Trần Văn Quang tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, sự liêm chính, công tâm; phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu; vận dụng hiệu quả kinh nghiệm thực tiễn để tham mưu chiến lược về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại Ban Tổ chức T.Ư.

    Trên cương vị mới, đại tá Trần Văn Quang hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, giữ gìn phong cách người chiến sĩ Công an Thủ đô, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

    Ban lãnh đạo Công an TP.Hà Nội hiện có trung tướng Nguyễn Thanh Tùng là giám đốc; 6 phó giám đốc, gồm: thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, thiếu tướng Lê Văn Tuân, đại tá Nguyễn Tiến Đạt, đại tá Nguyễn Đức Long và đại tá Trần Văn Quang.

    Tin liên quan

    Biệt phái Phó giám đốc Công an Hà Nội làm Chánh văn phòng Thành ủy

    Biệt phái Phó giám đốc Công an Hà Nội làm Chánh văn phòng Thành ủy

    Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tiếp nhận thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, là cán bộ được biệt phái đến công tác tại Văn phòng Thành ủy, giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy.

    Bổ nhiệm Trưởng phòng Cảnh sát hình sự làm Phó giám đốc Công an Hà Nội

    Khám phá thêm chủ đề

    Đại tá Trần Văn Quang Ban lãnh đạo Công an Hà Nội Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng Ban Tổ chức T.Ư Trưởng phòng Tổ chức cán bộ làm Phó giám đốc Công an Hà Nội

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận