Nơi ghi nhận và lan tỏa những câu chuyện về niềm tin, nghị lực

Ngày 18.9, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam và Công ty TCP Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2026 với chủ đề "Nghị lực mở lối".

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể T.Ư, Phó chủ tịch Uỷ ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Ông Nguyễn Phi Long và anh Nguyễn Minh Triết trao bằng khen cho thanh niên khuyết tật được vinh danh ẢNH: XUÂN TÙNG

Chương trình là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2026). Đây cũng là năm thứ 13 chương trình đồng hành cùng thanh niên khuyết tật Việt Nam.

Khi nghị lực trở thành hành động

Với chủ đề "Nghị lực mở lối", chương trình đã dành nhiều thời lượng để các thanh niên khuyết tật trực tiếp chia sẻ câu chuyện, thể hiện tài năng và những lựa chọn giúp họ mở ra con đường riêng.

Tại chương trình, khán giả đã giao lưu với 3 thanh niên khuyết tật tiêu biểu gồm chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn đến từ Hà Nội, anh Huỳnh Ngọc Tiến đến từ Phú Yên và chị Lê Thị Uyên Nhi đến từ Đà Nẵng.

Thanh niên khuyết tật được vinh danh giao lưu với khán giả tại chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

Ba nhân vật có hoàn cảnh, dạng khuyết tật và hành trình khác nhau nhưng cùng cho thấy nghị lực được chuyển hóa thành hành động cụ thể trong học tập, lao động, thể thao và hỗ trợ cộng đồng.

Lê Thị Uyên Nhi mắc bệnh teo cơ tủy sống, sử dụng xe lăn nhưng vẫn chủ động học thiết kế, kinh doanh; đồng thời hỗ trợ dữ liệu cho hơn 400 bệnh nhân SMA và kết nối các gia đình với cơ hội điều trị.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị khuyết tật sọ mặt nặng do di chứng chất độc da cam và đã trải qua hơn 30 ca phẫu thuật. Từ một người từng cần sự hỗ trợ, Nhàn đã trở thành người kết nối thư viện, học bổng, suất ăn và nhiều hoạt động hỗ trợ người yếu thế.

Ông Vy Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và anh Nguyễn Kim Quy trao giấy khen cho thanh niên khuyết tật

ẢNH: XUÂN TÙNG

Trong khi đó, Huỳnh Ngọc Tiến mất thị lực sau một tai nạn bỏng hóa chất năm 17 tuổi. Hai năm sau, anh một mình vào TP.HCM lập nghiệp, trở thành vận động viên bơi lội, dạy bơi miễn phí và tạo việc làm cho người khiếm thị.

Chương trình cũng có phần trình diễn thời trang hòa nhập và độc tấu organ của Võ Văn Nhật, người mất thị lực hoàn toàn từ năm 4 tuổi nhưng đã tốt nghiệp chuyên ngành Organ loại xuất sắc, trở thành giáo viên âm nhạc, hòa âm phối khí và mở nhiều lớp học miễn phí cho người khuyết tật.

Mong doanh nghiệp mở thêm cơ hội cho người khuyết tật

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy cho biết, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo đời sống, bảo đảm quyền và tạo điều kiện để người khuyết tật hòa nhập xã hội. Các chủ trương, chính sách đã khẳng định người khuyết tật là thành viên bình đẳng của xã hội, có quyền được tôn trọng và có điều kiện phát triển; chăm lo người khuyết tật là trách nhiệm chung của hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Chia sẻ về chương trình "Tỏa sáng Nghị lực Việt", anh Nguyễn Kim Quy cho biết, từ khi khởi xướng năm 2013, chương trình đã trở thành nơi ghi nhận và lan tỏa những câu chuyện về niềm tin, nghị lực.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

Qua 6 lần tổ chức ở cấp T.Ư, chương trình đã tuyên dương 275 thanh niên khuyết tật tiêu biểu. Năm 2026, từ 62 hồ sơ, Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 26 gương mặt để tuyên dương.

Theo anh, điều đáng trân trọng ở các gương thanh niên khuyết tật không chỉ nằm ở thành tích mà còn ở hành trình bền bỉ học tập, lao động, sáng tạo và sẻ chia.

Có người sau khi đạt thành tích cao trong thể thao đã mở cơ sở trị liệu, dạy nghề, tạo việc làm cho người cùng hoàn cảnh; có người xây dựng mô hình sinh kế hỗ trợ nhiều hộ gia đình; có người phát triển công nghệ giúp người khiếm thị tiếp cận thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, anh Nguyễn Kim Quy cũng cho rằng phía trước vẫn còn nhiều rào cản đối với thanh niên khuyết tật như tiếp cận trường học, việc làm, phương tiện đi lại, công cụ học tập và định kiến trong giao tiếp, tuyển dụng. Những rào cản này cần sự chung tay của cộng đồng, không thể chỉ trông đợi vào nỗ lực của từng cá nhân.

Dịp này anh Nguyễn Kim Quy cũng mong doanh nghiệp mở thêm cơ hội tuyển dụng, đào tạo, bố trí việc làm phù hợp và đánh giá thanh niên khuyết tật bằng năng lực, chất lượng công việc, tinh thần trách nhiệm. Qua đó, sự đồng hành không chỉ dừng ở những lời động viên mà trở thành những cơ hội cụ thể để thanh niên khuyết tật phát huy khả năng, thực hiện ước mơ và đóng góp cho xã hội.

Chị Hồ Hồng Nguyên và đại diện Tập đoàn TCP trao giải cho thanh niên khuyết tật ẢNH: XUÂN TÙNG

"Đối với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, thanh niên khuyết tật là một bộ phận của cộng đồng thanh niên Việt Nam. Đồng hành cùng các bạn là trách nhiệm và cũng là tình cảm của tổ chức Đoàn, Hội", anh Nguyễn Kim Quy nói.

Theo anh, kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cũng là cơ hội để vun đắp tinh thần đoàn kết và làm sâu sắc hơn trách nhiệm của Hội với mọi tầng lớp thanh niên.

Tại lễ tuyên dương, 26 thanh niên khuyết tật tiêu biểu đã nhận bằng khen của T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, kỷ niệm chương và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.