Nổi hạch ở cổ, nách: Dấu hiệu nào cần cảnh giác ung thư?

Tuy nhiên, nếu hạch thường xuyên sưng to, kéo dài không rõ nguyên nhân hoặc ngày càng phát triển, người bệnh không nên chủ quan. Đây có thể là dấu hiệu của một số bệnh lý nghiêm trọng, trong đó có ung thư hạch hoặc ung thư từ cơ quan khác di căn đến hạch bạch huyết, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Người mắc cần đi khám ngay nếu nổi hạch đi kèm sốt kéo dài, đổ mồ hôi đêm nhiều và sụt cân không chủ ý ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Vì sao hạch bạch huyết sưng to?

Hạch bạch huyết là những cấu trúc nhỏ, có hình dạng giống hạt đậu, phân bố ở nhiều vị trí trên cơ thể như cổ, nách, háng và bên trong lồng ngực, ổ bụng. Chúng thuộc hệ miễn dịch, có nhiệm vụ lọc dịch bạch huyết, giữ lại các tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn.

Khi cơ thể bị viêm nhiễm, các tế bào miễn dịch trong hạch hoạt động mạnh hơn, khiến hạch tăng kích thước. Đây là phản ứng tự nhiên của hệ miễn dịch, giáo sư miễn dịch học Simon Milling tại Đại học Glasgow (Vương quốc Anh) cho biết.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), những nguyên nhân phổ biến khiến hạch sưng là cảm lạnh, viêm amidan, viêm tai, viêm họng và áp xe răng. Hạch ở cổ thường sưng khi người bệnh mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên. Trong khi đó, hạch ở nách lại phản ứng với tình trạng nhiễm trùng hoặc viêm da ở cánh tay và những vùng da lân cận. Đôi khi, hạch cũng bị sưng sau khi tiêm vaccine. Nguyên do là do hệ miễn dịch được kích hoạt, đặc biệt là hạch ở nách.

Thông thường, hạch do nhiễm trùng có xu hướng mềm, đau khi chạm vào, nhỏ dần khi bệnh cải thiện trong khoảng 1-2 tuần.

Khi nào nổi hạch là dấu hiệu ung thư?

Một trong những bệnh ung thư khiến hạch bạch huyết sưng to là ung thư hạch. Đây là nhóm ung thư bắt nguồn từ các tế bào lympho, một loại tế bào bạch cầu giúp bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh.

Ngoài ra, hạch bạch huyết còn có thể sưng khi ung thư từ cơ quan khác di căn đến. Chẳng hạn, ung thư vú lan đến các hạch ở nách, trong khi ung thư vùng đầu và cổ lại di căn đến các hạch ở cổ. Trong những trường hợp này, tế bào ung thư di chuyển từ khối u ban đầu đến hệ bạch huyết và hình thành tổn thương tại hạch.

Khi nào cần đi khám?

Người mắc cần đi khám nếu hạch sưng lên mà không rõ nguyên nhân, kéo dài trên 2 tuần, ngày càng lớn hoặc có đặc điểm cứng, ít di động. Đặc biệt, không nên trì hoãn khám nếu hạch xuất hiện ở vùng trên xương đòn, sưng ở nhiều vị trí hoặc đi kèm sốt kéo dài, đổ mồ hôi đêm nhiều và sụt cân không chủ ý.

Nếu hạch ở cổ gây khó nuốt hoặc khó thở, người bệnh cần được chăm sóc y tế khẩn cấp vì tình trạng này có thể liên quan đến chèn ép đường thở và các cấu trúc xung quanh, theo Healthline.