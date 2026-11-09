Mệt mỏi dù ngủ đủ giấc: Khi nào cần cảnh giác với ung thư?

Vì sao ung thư lại khiến cơ thể mệt mỏi kéo dài?

Mệt mỏi là một trong những triệu chứng thường gặp ở người mắc ung thư. Đáng chú ý, tình trạng mệt mỏi đôi khi xuất hiện trước khi người bệnh nhận thấy những biểu hiện bất thường khác, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Mệt mỏi kéo dài là một trong những dấu hiệu của ung thư ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Khác với cảm giác buồn ngủ thông thường, mệt mỏi do ung thư thường khiến người bệnh kiệt sức về thể chất, tinh thần hoặc cảm xúc. Họ có thể thấy thiếu năng lượng ngay sau khi thức dậy, khó tập trung, giảm khả năng làm việc và không cảm thấy khỏe hơn dù đã ngủ hoặc nghỉ ngơi.

Có nhiều nguyên nhân khiến ung thư gây mệt mỏi. Trước hết, các tế bào ung thư làm biến đổi cách cơ thể sử dụng chất dinh dưỡng và chuyển hóa năng lượng. Bên cạnh đó, ung thư còn kích hoạt phản ứng viêm kéo dài. Hệ miễn dịch giải phóng chất cytokine, làm thay đổi hoạt động của nhiều cơ quan, đồng thời ảnh hưởng đến giấc ngủ và mức năng lượng của cơ thể.

Một nguyên nhân khác là thiếu máu. Một số loại ung thư ảnh hưởng đến tủy xương hoặc gây chảy máu kéo dài, khiến số lượng hồng cầu hoặc nồng độ hemoglobin giảm, bác sĩ Dana Angelini, chuyên khoa huyết học và ung thư học tại trung tâm y tế phi lợi nhuận Cleveland Clinic (Mỹ), cho biết.

Những dấu hiệu kèm mệt mỏi có thể cảnh báo ung thư

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS), mệt mỏi không giảm sau khi nghỉ ngơi là một trong những biểu hiện thường gặp ở người mắc ung thư. Người mắc không được chủ quan nếu mệt mỏi kèm các dấu hiệu như sụt cân không rõ nguyên nhân, sốt kéo dài hoặc đổ mồ hôi ban đêm, xuất hiện khối u hoặc hạch bất thường, đau dai dẳng không rõ nguyên nhân hay chảy máu bất thường.

Khi nào cần đi khám ngay?

Không phải cứ mệt mỏi sau khi ngủ đủ giấc là phải lo ngại ung thư. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài vài tuần mà không xác định được nguyên nhân, người bệnh nên đi khám, đặc biệt khi mức độ mệt mỏi ngày càng tăng hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), người trưởng thành nên gặp bác sĩ nếu cảm thấy mệt mỏi trong vài tuần mà không rõ lý do, tình trạng không cải thiện hoặc ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày.

Một dấu hiệu đáng lưu ý là khả năng hoạt động suy giảm rõ rệt. Chẳng hạn, trước đây một người có thể đi bộ, làm việc nhà hoặc leo cầu thang bình thường nhưng gần đây lại dễ mệt khi thực hiện những hoạt động nhẹ, theo Medical News Today.