Mệt mỏi, xanh xao: Đừng vội nghĩ chỉ do thiếu ngủ

Trong một số trường hợp, thiếu máu là do chảy máu âm thầm trong đường tiêu hóa. Chảy máu tiêu hóa không phải lúc nào cũng khiến người bệnh nhìn thấy máu trong phân hoặc nôn ra máu, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Mệt mỏi kéo dài, xanh xao và hay choáng váng có thể là dấu hiệu thiếu máu chứ không phải do thiếu ngủ ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Lượng máu mất có thể rất nhỏ nhưng kéo dài trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, khiến lượng sắt dự trữ trong cơ thể và khả năng tạo hemoglobin dần suy giảm. Hemoglobin là loại protein giàu sắt nằm trong tế bào hồng cầu. Khi đó, người bệnh có thể xuất hiện những biểu hiện sau:

Mệt mỏi kéo dài, dễ bị nhầm với thiếu ngủ

Mệt mỏi là một trong những dấu hiệu thường gặp của thiếu máu. Người bệnh cảm thấy yếu sức hoặc nhanh mệt khi thực hiện những hoạt động vốn trước đây vẫn làm bình thường. Nếu thiếu máu hình thành từ từ do mất máu kéo dài, các triệu chứng ban đầu sẽ khá nhẹ và dễ bị bỏ qua.

Điều này khiến nhiều người nghĩ rằng mình chỉ ngủ không đủ, làm việc quá sức hoặc đang chịu căng thẳng. Tuy nhiên, nếu đã ngủ đủ nhưng tình trạng mệt mỏi vẫn kéo dài, đặc biệt khi đi kèm chóng mặt, da nhợt, hụt hơi khi vận động hoặc tim đập nhanh, thì cần chú ý đến khả năng thiếu máu.

Khi lượng hemoglobin giảm, máu vận chuyển ô xy đến các mô không còn hiệu quả như trước. Hệ quả là cơ thể trở nên yếu và nhanh mệt, nhất là khi vận động.

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Da nhợt, xanh xao

Da nhợt nhạt thường xuất hiện ở người bị thiếu máu. Một số người nhận thấy sắc mặt không còn hồng hào như trước, môi hoặc phần bên trong mí mắt nhạt màu hơn. Ngoài ra, người mắc còn thường xuyên mệt mỏi và chóng mặt, bác sĩ huyết học Robert Bona tại trung tâm y khoa Yale Cancer Center (Mỹ) giải thích.

Trong trường hợp thiếu máu do chảy máu đường tiêu hóa, chỉ bổ sung sắt mà không tìm nguyên nhân gây mất máu sẽ không giải quyết được vấn đề. Nếu đường tiêu hóa vẫn tiếp tục chảy máu, cơ thể vẫn mất sắt thì tình trạng thiếu máu sẽ tái diễn. Vì vậy, điều quan trọng không chỉ là bổ sung lượng sắt bị thiếu mà còn phải tìm xem cơ thể mất máu từ đâu.

Chóng mặt, nhất là khi đứng lên

Chóng mặt hoặc cảm giác lâng lâng cũng hay xuất hiện khi bị thiếu máu. Người bệnh cảm thấy mất thăng bằng, choáng váng hoặc như sắp ngất, đặc biệt khi đứng dậy hoặc vận động. Tuy nhiên, chóng mặt là triệu chứng có rất nhiều nguyên nhân nên không thể dựa vào dấu hiệu này để kết luận thiếu máu.

Nếu chóng mặt xuất hiện thường xuyên và đi kèm mệt mỏi, da nhợt, hụt hơi hoặc tim đập nhanh, người bệnh nên được kiểm tra thay vì mặc định nguyên nhân là thiếu ngủ. Xét nghiệm máu giúp xác định liệu có thiếu máu hay không và mức độ như thế nào, theo Healthline.