Nỗi khổ 10 năm sống trong vùng quy hoạch

K HÔNG THỂ AN CƯ

Từ năm 2016, chủ trương mở rộng cảng Cửa Việt được triển khai với kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế khu vực. Tuy nhiên, sau nhiều năm, dự án hạ tầng phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) vẫn chưa hoàn thành, khiến người dân trong vùng quy hoạch phải sống trong cảnh mỏi mòn chờ đợi. Đến giai đoạn 2021 - 2024, tỉnh đầu tư trên 80 tỉ đồng, gồm 2 hợp phần: GPMB khu vực mở rộng cảng với diện tích khoảng hơn 11 ha và xây dựng khu tái định cư khoảng 5,2 ha.

Khu vực vướng quy hoạch mở rộng cảng Cửa Việt (khoanh tròn) ẢNH: THANH LỘC

Ban đầu, dự án ảnh hưởng đến 68 hộ dân. Tuy nhiên, do kéo dài, đến nay số hộ bị ảnh hưởng đã tăng lên 102. Chủ đầu tư đã hoàn thành đo đạc, kiểm đếm tài sản, vật kiến trúc và lập giá đất cụ thể nhưng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (TĐC) và di dời vẫn chưa thể triển khai. Tại thôn Tân Lộc, nhiều ngôi nhà đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng. Do nằm trong vùng quy hoạch, người dân gặp khó khăn khi muốn sửa chữa, xây mới hoặc thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai.

Ông Nguyễn Văn Thắng, người dân thôn Tân Lộc, cho biết gia đình ông sinh sống tại đây từ trước năm 1975. Nhà dột nát, không bảo đảm sinh hoạt nên ông buộc phải sửa chữa tạm để tiếp tục ở. "Nhà dưới mưa dột quá, không thể ở được nên tôi phải sửa chữa lại để tạm thời sinh hoạt trong gia đình. Sổ đỏ cũng không tách được, bởi vậy người dân ở đây rất khổ", ông Thắng nói.

Khu tái định cư phục vụ mở rộng cảng Cửa Việt vẫn chưa hoàn thiện ẢNH: THANH LỘC

Cùng cảnh ngộ, bà Võ Thị Lượng mong muốn sớm được chuyển đến khu TĐC để ổn định cuộc sống. Theo bà, khu vực hiện nay thường xuyên bụi bặm, ồn ào do hoạt động sản xuất, kinh doanh quanh cảng. "Nếu không di dời thì trả lại mặt bằng cho dân để chúng tôi ổn định cuộc sống", bà Lượng kiến nghị.

N Ỗ LỰC THÁO GỠ

Theo kế hoạch ban đầu, khu TĐC rộng khoảng 5,2 ha, phục vụ di dời 68 hộ dân, có thời gian thực hiện từ năm 2017 - 2025. Tuy nhiên, tiến độ kéo dài khiến mục tiêu bố trí nơi ở mới cho người dân chưa đạt được. Ông Lê Văn Thông, Chủ tịch UBND xã Cửa Việt, cho biết địa phương đã nhiều lần đôn đốc nhưng dự án vẫn chậm triển khai. Chính quyền xã mong muốn các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện hạ tầng khu TĐC để người dân có thể chuyển đến nơi ở mới.

Những ngôi nhà xập xệ trong khu vực dính quy hoạch ẢNH: THANH LỘC

Tại buổi kiểm tra thực địa chiều 30.10 vừa qua, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam cùng đại diện các sở, ngành, địa phương đã rà soát những vướng mắc để tìm phương án tháo gỡ. Theo báo cáo, hợp phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu TĐC cơ bản hoàn thành, hình thành 76/79 lô đất. Khối lượng còn lại phấn đấu hoàn thành vào giữa tháng 11.2026, cơ bản đủ điều kiện bố trí tái TĐC đối với phần đã hoàn thành.

Trong khi đó, hợp phần GPMB khu vực mở rộng cảng vẫn còn nhiều vướng mắc. Theo lãnh đạo UBND tỉnh, dự án kéo dài qua nhiều năm, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ông Hoàng Nam yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đồng thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Gio Linh được giao hoàn tất thủ tục, đóng dự án trước ngày 30.11.2026; hồ sơ hợp phần GPMB mở rộng cảng được bàn giao cho UBND xã Cửa Việt tiếp tục thực hiện.

UBND tỉnh thống nhất chủ trương giao xã Cửa Việt lập chủ trương đầu tư dự án GPMB mở rộng cảng bằng nguồn vốn đầu tư công trung hạn từ ngân sách địa phương. Các sở, ngành có trách nhiệm hướng dẫn địa phương hoàn thiện thủ tục, bảo đảm đúng quy định và phù hợp nguyện vọng di dời của người dân.