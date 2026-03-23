Gần 200 hộ dân 'mắc kẹt' hơn 15 năm vì quy hoạch chợ

S ỐNG MÒN MỎI TRONG VÙNG QUY HOẠCH TREO

Khu vực chợ Phước Thái hiện có 199 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu sinh sống. Nhiều hộ đã định cư từ cuối những năm 1980, nhà cửa xây dựng ổn định từ đầu những năm 2000. Tuy nhiên, từ khi khu vực được đưa vào quy hoạch chợ theo đồ án năm 2009, cuộc sống của người dân gần như bị "đóng băng".

Ông Nguyễn Đình Hưng Hà (đường Trường Sa) cho biết thửa đất hơn 56 m² của gia đình ông sử dụng ổn định từ năm 2001, không tranh chấp, không vi phạm pháp luật đất đai. Thế nhưng, khi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu, hồ sơ bị UBND P.Nam Nha Trang từ chối với lý do nằm trong quy hoạch chợ Phước Thái. "Gia đình tôi ở đây hơn 20 năm, không có quyết định thu hồi đất hay xử phạt lấn chiếm, nhưng vẫn không được cấp sổ đỏ. Nhà xuống cấp cũng không thể sửa chữa lại đàng hoàng", ông Hà bức xúc.

Tương tự, ông Hoàng Văn Dũng cho biết gia đình ông sinh sống ổn định từ đầu những năm 2000, có xác nhận nhà ở của địa phương, nhưng khi nộp hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ cũng bị từ chối với cùng lý do không phù hợp quy hoạch.

Gia đình ông Hoàng Văn Dũng sinh sống ổn định từ đầu những năm 2000 nhưng đến nay nhà vẫn chưa làm được các loại giấy tờ cần thiết ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Không có "sổ đỏ", người dân không thể thế chấp vay vốn, mua bán, chuyển nhượng tài sản. Việc xin giấy phép xây dựng cũng không thực hiện được, khiến nhiều căn nhà xuống cấp nhưng chỉ được sửa chữa tạm bợ. Hệ lụy kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế và đời sống sinh hoạt của hàng trăm hộ dân.

Điều đáng nói, quy hoạch chợ đã tồn tại hơn 15 năm nhưng cho đến nay vẫn nằm trên giấy, chưa có nhà đầu tư triển khai. Trong khi đó, khu dân cư ngày càng đông đúc, nhu cầu ổn định chỗ ở và hợp thức hóa quyền sử dụng đất trở nên cấp thiết.

K IẾN NGHỊ THÁO GỠ, ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI NGƯỜI DÂN

Trước thực trạng kéo dài, nhiều hộ dân đã gửi đơn kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét hủy bỏ quy hoạch chợ Phước Thái, đồng thời tạo điều kiện cấp GCNQSDĐ.

Theo UBND P.Nam Nha Trang, quy hoạch chợ Phước Thái hiện không còn phù hợp thực tế. Dự án nâng cấp chợ lên hạng I từng được đưa vào kế hoạch từ năm 2010 nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai do thiếu nguồn vốn và không thu hút được nhà đầu tư. Ngoài ra, nếu thực hiện dự án, việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho gần 200 hộ dân sẽ cần nguồn kinh phí rất lớn, gây áp lực lên ngân sách và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khiếu kiện.

Một góc chợ Phước Thái hiện hữu ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Đáng chú ý, theo quy hoạch chung TP.Nha Trang (cũ) đến năm 2040, khu vực này được xác định là đất đơn vị ở, phù hợp với hiện trạng dân cư. Tuy nhiên, quy hoạch phân khu sau đó vẫn giữ chức năng đất dịch vụ (chợ), dẫn đến chồng chéo, gây vướng mắc trong quản lý. Quy hoạch chợ Phước Thái có diện tích khoảng 1,3 ha (tương đương 13.000 m²), trong đó chợ hiện hữu rộng gần 5.000 m², còn khu dân cư có nhà ở khoảng 8.000 m². Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND P.Nam Nha Trang, thừa nhận việc mở rộng, cải tạo, nâng cấp chợ Phước Thái thành chợ hạng I không bảo đảm hiệu quả kinh tế.

Trước thực tế này, UBND P.Nam Nha Trang đã kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo hướng chuyển khu vực sang đất nhóm nhà ở. "Sau khi được điều chỉnh quy hoạch, địa phương sẽ hướng dẫn người dân hoàn tất thủ tục cấp GCNQSDĐ, cấp phép xây dựng và hợp thức hóa tài sản gắn liền với đất", văn bản kiến nghị nêu rõ.