Cử tri Cà Mau kiến nghị về dự án sắp xếp dân cư và quy hoạch chợ

Ngày 9.12, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh đã có báo cáo kết quả xử lý kiến nghị của cử tri liên quan đến các dự án tại H.Ngọc Hiển.

Theo đó, cử tri xã Tân Ân, H.Ngọc Hiển phản ánh 58 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án sắp xếp ổn định dân di cư tự do, phê duyệt từ năm 1998 đến nay vẫn chưa được bồi thường, hỗ trợ. UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND H.Ngọc Hiển rà soát, trả lời bằng văn bản cho người dân.

Dự án này được triển khai nhằm di dời dân di cư tự do khỏi rừng đặc dụng Vàm Lũng, sắp xếp đất ở, đất sản xuất và hỗ trợ vốn sản xuất để ổn định đời sống cho người dân, thời gian thực hiện từ năm 1998 - 2000. Tuy nhiên, 58 hộ dân bị ảnh hưởng chưa được bồi thường do nguồn gốc đất của họ trước đây do UBND xã Tân Ân tạm cấp, chưa được cơ quan thẩm quyền giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khu đất này thuộc lâm phần của Lâm ngư trường Kiến Vàng (nay là Ban Quản lý rừng phòng hộ Kiến Vàng) và chưa có chủ trương lập phương án bồi thường từ cấp thẩm quyền.

Ngoài ra, cử tri xã Viên An, H.Ngọc Hiển đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án khu đất quy hoạch xây dựng chợ Ông Trang và khu nhà ở xã Viên An. Dự án này được phê duyệt từ năm 2019, đến nay vẫn chưa khởi công.

UBND tỉnh cho biết, dự án đã hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/500, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và hoàn thiện hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở. Tuy nhiên, việc triển khai bị vướng mắc do quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của H.Ngọc Hiển chưa bổ sung hạng mục đất ở.

UBND H.Ngọc Hiển đang hoàn thiện thủ tục điều chỉnh, bổ sung hạng mục này để trình HĐND huyện trong tháng 2.2025, làm cơ sở thực hiện kế hoạch sử dụng đất hằng năm, đảm bảo dự án triển khai đúng quy định và tiến độ đặt ra đến ngày 3.6.2025.